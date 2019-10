Sand am Main: Mann auf Hausdach löst Großeinsatz aus

Sand am Main: Mann droht, von Dach zu springen. In Sand am Main (Landkreis Haßberge) hat ein 65 Jahre alter Mann ein Hausdach erklommen und gedroht, von diesem herunterzuspringen. Dies berichtet die Polizei.

Sand am Main (Landkreis Haßberge): 65-Jähriger verkündet, vom Dach zu springen

Etwa gegen 16.45 Uhr ging bei der Feuerwehr die Mitteilung über einen 65-Jährigen ein, der damit drohte, von seinem Hausdach in die Tiefe zu springen. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr befand sich der Mann auf dem rund 15 Meter hohen Dach seines Hauses. Eine Annäherung an den Mann mittels einer Drehleiter der Feuerwehr war zunächst nicht möglich, da er weiterhin angab, in diesem Fall zu springen.

Feuerwehrmann gelingt Gesprächsaufnahme - Unterstützung von Polizei

Einem Feuerwehrmann der örtlichen Feuerwehr gelang es nach kurzer Zeit ein Gespräch mit dem 65-Jährigen aufzubauen. Er wurde hierbei durch einen speziell geschulten Beamten der Polizeiinspektion Haßfurt unterstützt. In der Zwischenzeit sicherten die örtlichen Feuerwehren den Bereich unter dem Hausdach mit vier Sprungtüchern ab.