"Schneise der Verwüstung" in Sand am Main - Kuh reist aus und liefert sich Verfolgungsjagd: Eine ausgerissene und hochaggressive Kuh sorgte am Samstagabend (20. Oktober 2019) für einen Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei. In Sand am Main (Unterfranken) zerstörte das Tier ein komplettes Gewächshaus und flüchtete in Richtung Campingplatz, wo sich ihre Spur anfänglich verlor. Das schreibt das Polizeipräsidium Unterfranken in seiner Pressemeldung am Tag danach.

Tier rennt zum Supermarkt in Sand am Main

Die ersten Mitteilungen über eine entwichene Kuh zwischen Limbach und Sand gingen gegen kurz nach 20 Uhr bei der Polizei ein. Bis zum Eintreffen der ersten Streife war das Tier bereits bis zu einem Supermarkt in Sand am Main weitergelaufen. Die Versuche des Landwirts gemeinsam mit Helfern das aggressive Tier einzufangen scheiterten.

Durch die Stadt gerannt

Die Flucht ging weiter in Richtung Stadtmitte, wo die Kuh in einem Hinterhof am Marktplatz ein komplettes Gewächshaus zerstörte. Auch aus dem Hinterhof konnte sich das Tier wieder befreien und rannte durch den Ortskern in Richtung Campingplatz. Dort verlor sich kurzzeitig auch jegliche Spur von dem Tier.