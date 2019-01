Sand am Main: Kirchen-Sanierung liefert Diskussionen mit Diözese - Gläubige müssen umziehen

Wo sich vorher Gemälde an Gemälde reihte, sind jetzt nur noch triste weiße Flecken zurückgeblieben. So sahen die Wände der Sander Kirche also vor 40 Jahren einmal aus. Seit Beginn der zweiten Januarwoche wird die Pfarrkirche Sankt Nikolaus aufwendig renoviert. Auch wenn es ihm von außen nicht anzusehen ist: Im Inneren des Gebäudes hat ein Millionenprojekt begonnen.

Zuletzt wurde die Kirche im Jahr 1980 erneuert, erzählt Pfarrer Michael Erhart, während er im Mittelgang auf die beiden eingerüsteten Seitenaltäre zugeht. Kirchenschiff und Dachziegeln haben bereits 90 Jahre überdauert. "Die Bauarbeiten haben aber erst begonnen", sagt Erhart. "Da können noch keine Wunder geschehen sein."

Kirchenheizung hat ausgedient

Kein Schimmel oder Wasserschäden - trotzdem ist die Renovierung dringend nötig. Zwei kahle Flecken oberhalb der Orgel lassen das Mauerwerk wie zum Beweis hervorblitzen. Vor allem die Heizung müsse ausgetauscht werden, sagt Pfarrer Erhart. "Jedes Jahr wird es wieder spannend, ob sie überhaupt noch anspringt."

Im Zuge des Umbaus soll der Altarraum durch eine Wand abgeschlossen und dahinter eine Kapelle eingerichtet werden. Altar und Hochaltar rutschen ein Stück nach vorne. Architekt Gerhard Herlein aus Zeil hat bereits Kirchenerfahrung, die Neuausrichtung der Altäre übernimmt die Scheßlitzer Firma Rösch. Karin Berner und Harald Bauer kraxeln gelenkig von den schmalen Kirchenbänken auf eine Leiter, um den Heiligen Sebastian unversehrt von seinem Sockel abzumontieren. Eine Überraschung könnte der Hochaltar bereithalten: Aus wie vielen Teilen dieser besteht, werden die Arbeiter nämlich erst beim Abbau feststellen, erklärt Chef Erwin Rösch.

Ein neues Beleuchtungskonzept soll das Gebäudeinnere außerdem farbig illuminieren. Ideal für eine weiße Kirche wie die in Sand, sagt Pfarrer Michael Erhart. Bei aufwendigen Deckengemälden würde das Licht nicht zur Geltung kommen. Die alte Orgel wird durch eine elektronische ausgetauscht. "Wir stellen die Kirche auf den Kopf, renovieren damit aber für die nächsten 50 Jahre." Bereits 2004 habe es erste Sanierungspläne gegeben, die Umsetzung verzögerte sich immer wieder. Mehrere Personalwechsel gab es seitdem in Sand. "Und mit jedem neuen Pfarrer fängt alles von vorne an", weiß Erhart.

Umzug in den Sander Pfarrsaal

Die Gottesdienste finden nun im Pfarrsaal statt. Am Dreikönigsfest wurde der Tabernakel in einer feierlichen Zeremonie in den Pfarrsaal getragen. Stühle wurden gerückt, ein roter Teppich ausgelegt und ein Abdruck des Altarraumes aufgehängt. Durch die lebensgroße Abbildung fühlt es sich für Gottesdienstbesucher fast an, als säßen sie tatsächlich auf der Kirchenbank.

Doch während dort etwa 500 Gläubige Platz nehmen können, stehen hier nur 180 Sitzplätze zur Verfügung. "Der Umzug bot eine gute Gelegenheit, um die Sakristei auszusortieren", gibt Erhart zu. Doch solange der Pfarrsaal als Kirchenalternative dient, müssen andere Veranstaltungen weichen. Das Seniorentreffen zieht in eine Gaststätte um und die Sander Theateraufführung entfällt. "Vielleicht tut uns dieses Jahr aber gut", meint Erhart. Die eingeschränkten Raumverhältnisse könnten die Gemeinde buchstäblich näher zusammenzurücken lassen.

Freiwillige Helfer für Kirchenumbau gesucht

Doch ohne helfende Hände wird die Renovierung nicht zu stemmen sein. An den kommenden Samstagen lädt Pfarrer Michael Erhart daher zum Werkeln auf: Freiwillige können eigenes Werkzeug mitbringen und dabei helfen, Bänke abzubauen, die Sakristei auszuräumen oder Bodenplatten zu entfernen. Ein Aufruf, der in Sand bereits auf großen Zuspruch stößt, wie Kirchenpflegerin Edeltraud Schnapp verrät. "Die Listen waren ratzfatz voll."

Allgemein werde großer Wert auf eine gute Zusammenarbeit zwischen der Kirchenverwaltung und dem Pfarrgemeinderat gelegt, anstehende Arbeitseinsätze in der gemeinsamen WhatsApp-Gruppe besprochen. "Im Vergleich mit anderen Pfarreien hat Sand eine Sonderstellung", sagt Schnapp über den Zusammenhalt. Die Kirchenrenovierung habe Vorrang, auch wenn andere Veranstaltungen in dieser Zeit ausfallen müssen. Die Theatergruppe ersetzte ihre Treffen kurzerhand durch einen Stammtisch, erzählt die Kirchenpflegerin. "Wir würden uns sonst zu sehr vermissen."

Die Osternacht wollen die Sander in Zeil feiern, die Erstkommunion findet in Ziegelanger statt. Pfarrer Erharts Hoffnung fürs Jahresende: "Wir beten, dass wir Weihnachten wieder in der Kirche feiern können."

1,4 Millionen Euro kostet die Renovierung der Innenräume der Pfarrkirche in Sand am Main.

2017 wurde bereits die Außenfassade des Gebäudes saniert.

Freiwillige Renovierungshelfer für Kirche gesucht

Mitmachaktion An den kommenden Samstagen sind Hobby-Handwerker dazu eingeladen, bei der Renovierung der Pfarrkirche anzupacken. Am 19. Januar werden die Bänke abmontiert, am 26. Heizungen und Holzpodeste abgebaut und am 2. Februar die Bodenplatten entfernt. Die freiwilligen Helfer werden gebeten, dafür eigenes Werkzeug - wie Brecheisen, Kettensägen, Akkuschrauber oder Schaufeln - mitzubringen.

Kirchenrenovierung lieferte Diskussionsbedarf mit Würzburger Diözese

Die Renovierung der Pfarrkirche musste vorab mit dem Bauamt und der Kunstkommission der Diözese Würzburg abgesprochen werden. Entscheidend sei aber die Meinung der Sander Kirchenverwaltung, erklärt Michael Erhart. "Wir sind schließlich diejenigen, die in der Kirche Gottesdienste feiern." Der Umbau habe durchaus Diskussionen ausgelöst, da es sich um einen massiven Eingriff in die Architektur des Gebäudes handelt.

Hinter der Renovierung stecke auch ein pastoraler Aspekt. "Wir brauchen einen adäquaten Raum für kleinere Gruppen, beispielsweise bei Rosenkränzen", erläutert Erhart. Zudem wäre die Beheizung des kompletten Kirchenraumes in solchen Fällen aus energetischer Sicht nicht sinnvoll. Die Idee zur Lichtinstallation sei dagegen positiv von der Diözese aufgenommen worden. "Dadurch sollen im Gottesdienst auch andere Sinne berührt werden", erklärt Pfarrer Erhart.

Gegen Abtrennung des Kirchenchors

"Die Diözese und die Kirchenverwaltung hatten jeweils gewisse Wünsche bei der Renovierung", sagt Norbert Lehnert vom Kunstreferat der Würzburger Diözese, der als Gebietsreferent für den Landkreis Haßberge zuständig ist. "Wir haben uns schließlich in der Mitte getroffen. Wobei die Diözese mehr Abstriche machen musste." Sie seien grundsätzlich gegen die Abtrennung des Chors gewesen - aus architektonischen und liturgischen Gründen. "Weil der Hochaltar dann auf gleicher Ebene wie die beiden Seitenaltäre steht", begründet Norbert Lehnert.

Den Vorschlag der Diözese, die Andachtskapelle im hinteren Teil des Gebäudes einzurichten, lehnte die Pfarrei ab, da der Bereich unterhalb der Empore zu dunkel sei. Allgemein nehme der Umbau der Sander Kirche eine Einzelstellung ein, auch außerhalb des Landkreises. "Die Sander haben aber schon eine große Eigenleistung erbracht", weiß Lehnert bezüglich der Mitmachaktion zu schätzen. "Sowas schweißt eine Gemeinde zusammen."