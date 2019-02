Rund um die Zeller Kirche: mehr Grün

Landschaftsarchitektin Katja Weissmann aus Kitzingen stellte am Montagabend während der Gemeinderatssitzung in Knetzgau ein überarbeitetes Konzept vor. Zu Beginn des vergangenen Jahres hatte in Zell eine Bürgerversammlung stattgefunden, in der die Planungen für die Umgestaltung des Kirchenumfeldes vorgestellt wurden. Es fanden Treffen statt mit Vertretern der Kirchenverwaltung, bei denen Anregungen und Fragen eingebracht wurden.

Pläne leicht modifiziert

Die Landschaftsarchitektin stellte jetzt ihre Planungen leicht modifiziert vor und stellte zunächst anhand einer Präsentation eine Bestandsaufnahme vor, bei der sie die Defizite benannte. Momentan besteht das Kirchenumfeld aus sehr viel Wand- und Pflasterfläche. Die Landschaftsarchitektin beschrieb die Grundidee, im Kirchenumfeld Ruhe und Ordnung zu schaffen, und zwar mit einem einladenden Blickfang. Das Kirchengebäude soll künftig auf einen einheitlichen "Teppich" gestellt werden. Ein adäquater Belag soll die Kirche und das Umfeld aufwerten.

Haltestelle ein Kritikpunkt

Die Einbuchtung der Bushaltestelle an der Hauptstraße soll verschwinden. Die Haltestelle soll direkt auf die Straße vorverlagert werden. Aus Sicht der Landschaftsarchitektin wäre das ein höherer Sicherheitsaspekt für die Kinder.

Ihrer Argumentation konnten die Bürger, die die öffentliche Sitzung verfolgten, darunter etwa 15 aus Zell, nicht so ganz folgen. Als ihnen später Rederecht im Gemeinderat eingeräumt wurde, wurde in ihren Wortmeldungen deutlich, dass sie die Kinder so nah an der Straße für gefährdeter halten. Hingegen bewirkt die Haltestelle an der Straße ein geschwindigkeitsbremsendes Hindernis, lautete eher die Einschätzung der Planerin.

Geplant sind ferner drei große Bäume zur Straßenseite hin. Dies und eine Bepflanzung um die Kirche herum soll deren Fassade verschönern. Auch das missfiel dem einen oder anderen Besucher. Vor allem die Vertreter der Feuerwehr befürchten, wie später in den Wortmeldungen deutlich wurde, ein engeres Sichtfeld durch die Bäume aus und in Richtung Unterschleichach. Zumindest soll sich an der Anzahl der Parkplätze im Kirchenumfeld nichts ändern. Das Wartehäuschen gegenüber am Haupteingang der Kirche gelegen, soll für ein ansprechendes Ambiente erhalten bleiben.

Die Architektin erläuterte noch die Auswahl der Pflasterbeläge und Flächen, die vom angrenzenden Feuerwehrhaus genutzt werden. Die Kosten für die Umgestaltung liegen bei 380 000 Euro.

In der Gemeinderatssitzung durften die Zeller Bürger noch verschiedene Anregungen vorbringen. Katja Weissmann gab bei aller Kritik zu bedenken, dass zusätzliche Grünflächen, die Aufenthaltsqualität sowie der Sicherheitsaspekt sich direkt auf die Förderung auswirken - ja diese bedingen.

Für das weitere Vorgehen wird zunächst ein Termin beim Amt für ländliche Entwicklung in Würzburg ausgemacht, um einen Förderantrag zu stellen.

Auf ein zeitliches Fenster für die Bauphase angesprochen, konnte Bürgermeister Stefan Paulus keine konkrete Aussage machen.

Naturnahe Flächen

Das weitere Thema in der Sitzung: Der Bürgermeister stellte Flächen vor, die für eine naturnahe Gestaltung ausgewählt wurden. Die Beteiligung am Volksbegehren "Rettet die Bienen" habe gezeigt, führte Stefan Paulus aus, dass den Menschen der Artenschutz sehr wichtig ist. Die Gemeinde Knetzgau und auch der Landkreis Haßberge haben sich schon lange vor dem Volksbegehren Gedanken gemacht, wie sie durch nachhaltige und ökologische Nutzung von Grünflächen einen Beitrag für mehr Artenvielfalt leisten können. Mittlerweile konnte das Institut für Biodiversitätsinformation in Ebern als Partner gewonnen werden. Deren Mitarbeiterin Andrea Zech aus Knetzgau wird dieses Projekt in diesem Jahr mit Kindern umsetzen.

Es sind folgende Flächen in der Stammgemeinde vorgesehen, die in einem Zeitraum von ein bis zwei Jahren naturnah umgestaltet werden: Grünfläche vor der Raiffeisenbank, am Schelch in der Ortsmitte, vor der Praxis Dr. Wailersbacher, am Schulgelände, in der Alltäger Straße, am Ortsende von Knetzgau Richtung Hainert und im Gewerbegebiet Richtung Zell sowie in den Gemeindeteilen Oberschwappach und Zell. Die Trockenheit im vergangenen Jahr bremste offenbar einige Projekte aus, wie der Bürgermeister deutlich machte.

Sachstandsbericht für den Bau einer Umgehungsstraße

Bevor mit der Regierung von Unterfranken und dem staatlichen Bauamt Schweinfurt weitere Gespräche über den Bau einer Ortsumgehung für Knetzgau geführt werden, braucht die Gemeinde stichhaltige Nachweise für die Notwendigkeit. Zunächst müsse ein umfassendes Verkehrsgutachten erstellt werden, erfuhr der Gemeinderat.

Dieses soll neben den Fahrzeugzahlen auch den Einzugsbereich betrachten und Verkehrsbewegungen darstellen. Ein aussagefähiges Gutachten sei laut Bürgermeister aufwändig und dürfte im fünfstelligen Betrag liegen. Die Verwaltung wird Angebote einholen und dem Gemeinderat zur Entscheidung vorlegen.

Die weiteren Themen

Weitere Informationen aus dem Gemeinderat: Der sechsten Änderung des Flächennutzungsplanes für den vorhabenbezogene Bebauungsplan "Photovoltaikanlage Knetzgau" stimmte der Gemeinderat nach der Anhörung der Träger öffentlicher Belange in den einzelnen Punkten zu. Der Flächennutzungsplan wird dem Landratsamt Haßberge zur Genehmigung vorgelegt.

Der Gemeinderat beschloss die Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen, die neu erlassen wurde.

Zudem beschloss der Gemeinderat, dass die "Friedhofsstraße" und der Straßenzug "In Kleingehäg" im Gemeindeteil Westheim saniert werden. Außerdem werden im Zuge der Straßensanierung in der Stammgemeinde die "Hainerter Straße" sowie die Ringstraße im Bereich des Raiffeisenplatzes bis zur Einmündung Ziegelhüttenweg/Kindergartenstraße erneuert. Die Kosten belaufen sich auf 1,4 Millionen Euro.

Der Gemeinderat bestätigte die Wahl der Feuerwehrkommandanten in den Gemeindeteilen Hainert und Unterschwappach. In Hainert sind dies Stefan Stühler (Kommandant) und Sascha Pataky (Zweiter Kommandant), in Unterschwappach Klaus Oster (Kommandant) und Alexander Vogt (Zweiter Kommandant).