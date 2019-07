Rösler stärkt die Kundenbindung

Eine "kleine Einweihungszeremonie", allerdings für ein Megaprojekt feierte das Unternehmen Rösler in Memmelsdorf. Die "Rösler-Academy", ausgestattet mit modernster Medientechnik, wurde offiziell eröffnet. In der Akademie gibt die Firma, die als "Spezialist für Oberflächentechnik" weltweit tätig ist, ihr technologisches Wissen weiter.

"Im Januar 2016 haben wir uns im obersten Führungskreis in einem dreitägigen Workshop des Unternehmens beraten, wie man die Zukunft des Unternehmens gestalten kann. Auch um zu erkennen, wo es möglicherweise Defizite gibt und wie man das Unternehmen weiter ausbauen könnte", sagte Firmenchef Stephan Rösler. Man habe sich eine Mission und Vision gegeben und unter 300 Teilprojekten sei die "Rösler-Academy" ins Auge gefasst worden. Kundenorientierung ist dem Firmenchef sehr wichtig, weshalb es auch Ziel der Academy sei, den Kunden Fortbildungen anbieten zu können sowie die Mitarbeiter des eigenen Unternehmens fortzubilden.

Das neue Haus hat eine Nutzfläche von 1350 Quadratmetern mit Seminar- und Büroflächen. Es seien gute Seminarprogramme mit Hilfe der Leiterin der Akademie, Anna Moschall, entstanden, lobte der Geschäftsführer. Die bisherigen Rückmeldungen bewegten sich auf einer Skala von eins bis zehn etwa bei neun. "Das ist für mich hervorragend", so der Firmenchef. Dank sagte er an Bürgermeister Helmut Dietz und den Gemeinderat von Untermerzbach, die die Firma Rösler bisher bei allen Projekten, so auch bei der Academy, unterstützt hätten.

Anna Moschall, Leiterin der Rösler-Academy, erinnerte daran, dass der Spatenstich im Januar 2018 stattgefunden hatte. Nun stünden Seminarräume zur Verfügung, die höchsten Ansprüchen gerecht würden. Auch sie sprach die hervorragende Medientechnik an. "In unseren Räumen sollen sich die Seminarteilnehmer wohl fühlen und mit Spaß an die Themen rangehen", sage sie. Nach ihren Angaben werden im Jahr etwa 80 Schulungen durchgeführt.

Im neuen Gebäude ist auch die Marketingabteilung untergebracht und der Betrieb mit dem neuen Geschäftszweig der Marke "AM Solutions" zur Nachbearbeitung von gefertigten 3D-Werkstücken vorgesehen. 17 Fachtrainer stehen der Firma Rösler mit TÜV-geprüfter Qualifikation zur Verfügung.

Ein Rundgang über zwei Stockwerke schloss sich an. In der Medientechnik ist alles komplett kabellos. Es können gleichzeitig auf einer Tafel zwei Präsentationen laufen. Die Firma kann von Memmelsdorf aus mit ihren anderen Standorten auf der Welt verkehren. Dabei entsteht der Eindruck, alle Teilnehmer befänden sich in einem Raum.

Die Anfänge der Rösler-Gruppe gehen auf die 1930er Jahre zurück. Gegründet wurde die Firma 1933 in Dessendorf/Sudetenland mit dem Schwerpunkt Porzellan und Keramik. Als weltweit führend bezeichnet sich das Unternehmen heute in der Oberflächen-Gleitschliff und -Strahltechnik. Der aktuelle Umsatz der Rösler-Gruppe wird jährlich mit 314 Millionen Euro angegeben. Die Mitarbeiterzahl beträgt 1779 Personen. 15 Niederlassungen gibt es weltweit (außer Memmelsdorf): Großbritannien, Frankreich, Italien, Niederlande, Belgien, Österreich, Schweiz, Spanien, Serbien, Rumänien, Russland, USA, Brasilien, Indien und China.