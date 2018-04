Rösler baut weiter aus

Die Firma Rösler baut ihr Firmenimperium in Memmelsdorf weiter aus. Diesmal geht es um den Neubau einer großdimensionierten Keramik-Halle am nördlichen Ende des Firmengeländes. Dafür wird auch eine neue Zufahrtsstraße für Lastkraftwagen entstehen, wobei die Einfahrt im Bereich des alten Bahnhofsgeländes an der Straße nach Setzelsdorf geplant ist.



Die Umleitung des Lkw-Verkehrs über diese Trasse, die asphaltiert werden soll, wird laut Bürgermeister die Kreisstraße in Richtung Untermerzbach entlasten und den Lärmpegel im Bereich Vorstadt, Schlossgasse und Dorfmühle senken. Er sprach von "etwa 30" Lkws am Tag, Birgit Finzel, Gemeinderätin aus Memmelsdorf nannte annähernd die doppelte Summe.



Gebündelte Verfahren

Im baurechtlichen Verfahren sind, wie der Gemeinderat bei seiner Sitzung am Montagabend erfuhr, umfangreiche wasserrechtliche Regelungen erforderlich. Wie der Bürgermeister ausführte, laufen derzeit für das Rösler-Werk wegen diverser baulicher Erweiterungen gleichzeitig vier Wasserrechtsverfahren. Das Landratsamt habe empfohlen, diese Verfahren zu bündeln. Der Gemeinderat befand diese Idee für gut.



Eine Verlegung des Wasserschutzgebiets, über die nachgedacht wurde, habe das Wasserwirtschaftsamt abgelehnt. "Der Brunnen hätte über 300 Meter verschoben werden müssen, "ein viel zu großer Aufwand", erklärte Helmut Dietz.



Mit dem Neubau gehen Lärm- und Sichtschutzmaßnahmen, Pflanzungen und der Bau eines Rückhaltebeckens einher. Die Erweiterungsfläche muss aus dem Landschaftsschutzgebiet herausgenommen werden. Dafür sind Ersatzflächen bereitzuhalten. Der Gemeinderat hatte gegen die Neubaupläne nichts einzuwenden.