In Bayern verschwinden immer mehr Tier- und Pflanzenarten. So sind zum Beispiel 54 Prozent aller Bienen bedroht oder bereits ausgestorben, und 73 Prozent aller Tagfalter sind verschwunden. Gerade der Rückgang der Artenvielfalt bei den Insekten ist dramatisch. Jede verlorene Art und jeder gestörte Lebensraum ist nicht nur ein Verlust an Stabilität des natürlichen Lebensgefüges, sondern auch ein Verlust an Schönheit der bayerischen Heimat und eine Beeinträchtigung der Lebensqualität der Menschen.

Infostand in Marktplatznähe

Um dagegen anzukämpfen, wurde ein Volksbegehren initiiert. Am Sonntag, 16. September, sammelt ein hierfür gegründetes landkreisweites Aktionsbündnis Unterschriften in Ebern. Anlässlich des Kirchweihmarktes besteht von 11 bis 17 Uhr die Möglichkeit, an einem Infostand in der Nähe des Marktplatzes zu unterschreiben.

Das Volksbegehren "Rettet die Bienen" leistet nach Auffassung der Initiatoren durch die Verbesserung und Ergänzung des Bayerischen Naturschutzgesetzes einen wirksamen Beitrag zu Erhalt und Stärkung des Artenreichtums im Freistaat Bayern. In der ersten Phase, die noch bis Ende September läuft, sind mindestens 25 000 Unterschriften nötig, damit das Volksbegehren zugelassen wird. red