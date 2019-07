Rauhenebrach investiert weiter

Einen Umfang von über 9,2 Millionen Euro hat der Haushaltsplan für 2019, den der Gemeinderat Rauhenebrach in seiner Sitzung dieser Tage im Rathaus von Untersteinbach verabschiedete. Obwohl die Gemeinde weiter kräftig investiert, bleibt der Schuldenstand bei null. Abfinanziert wird in diesem Jahr die Sanierung und Modernisierung der zentralen Kläranlage in Prölsdorf (560 000 Euro). Der Kindergarten in Untersteinbach wird aktuell generalsaniert (730 000 Euro). Der Dorfplatz in Theinheim und die Sanierung der alten Schule in Falsbrunn stehen an. Das meiste Geld fließt in den Radwegebau zwischen Prölsdorf und Falsbrunn (1,2 Millionen Euro). Der Gemeinderat billigte den Haushaltsplan, die dazugehörige Satzung und die mittelfristige Finanzplanung einstimmig.

Der Bürgermeister Matthias Bäuerlein (FW) zeigte sich zufrieden mit der finanziellen Situation der Gemeinde. Um den diesjährigen Haushalt ausgleichen zu können, würden zwar auch gut 400 000 Euro aus der Rücklage entnommen, doch sei man für die kommenden Aufgaben gerüstet, erklärte er.

Rauhenebrach hat traditionell Gewerbesteuereinnahmen um die 600 000 Euro, doch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steigt weiter an auf rund 1,4 Millionen Euro. Die Schlüsselzuweisungen vom Land in Höhe von 1,2 Millionen Euro werden fast komplett als Kreisumlage an den Landkreis weitergereicht.

Noch in der Haushaltssitzung wurde der Auftrag für einen neuen Prallschutz in der Turnhalle der Schule in Untersteinbach vergeben. 110 000 Euro sind dafür im Haushalt eingestellt. Die Ausschreibung fiel mit 93 400 Euro deutlich günstiger aus. Allerdings wird die Fachfirma den Auftrag erst 2020 umsetzen können.

Die Generalsanierung des Kindergartens Untersteinbach läuft planmäßig, ebenso der Radwegbau zwischen Falsbrunn und Prölsdorf, der im Oktober abgeschlossen werden soll. Weitere 1,25 Millionen Euro werden in den nächsten Jahren in den Glasfaserausbau fließen, so dass auch die letzten Siedlungen und Weiler in Rauhenebrach mit schnellem Internet versorgt werden. Nur mit einer guten Infrastruktur kann eine Flächengemeinde wie Rauhenebrach ihre stabilen Einkünfte über die Einkommensteuerbeteiligung sichern und attraktive Wohngemeinde bleiben, auch wenn man zu den Arbeitsplätzen pendeln muss, hieß es.

Eine große Investition steht für die Gemeinde ab dem kommenden Jahr in der Obersteinbacher Straße an. Dort muss dringend die Straße ausgebaut werden; die sichtbaren Schäden rühren von Schäden am Kanal her, so dass zunächst Kanal und Wasserleitung erneuert werden müssen, bevor die neue Fahrbahn folgt. Die Kanalinspektion hat die Schäden aufgezeigt, zwischenzeitlich gab es sogar einen Einbruch im Gehsteig auf der Ostseite der Ortsstraße. Der Kanalstrang soll schnellstmöglich komplett erneuert werden. Indem der Kanal in die Straßentrasse verlegt wird, kann der bestehende Kanal vorerst weiterhin genutzt und die anliegenden Häuser dann nahtlos umgebunden werden. Der Gemeinderat vergab einstimmig den Auftrag für die Ingenieurleistungen und die Planung.

Sehr schadhaft ist auch die Staatsstraße zwischen Untersteinbach und Koppenwind, vor allem am Klebheimer Berg mit seinen scharfen Kurven. Bürgermeister Matthias Bäuerlein hatte die erfreuliche Nachricht, dass die Straße ab Mitte August erneuert wird. Im Ortsbereich wird die Fahrbahn abgefräst und die Oberfläche erneuert. Massiver gebaut wird auf der Bergstrecke, so dass die Baustelle etwa ein halbes Jahr dauern wird, wie das Straßenbauamt mitgeteilt hatte. Koppenwind ist in dieser Zeit über Theinheim erreichbar.