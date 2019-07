Rauchmelder und Feuerwehr retten Leben

Zu zwei Einsätzen wurde die Freiwillige Feuerwehr Haßfurt am Mittwochabend alarmiert. Zunächst wurde eine Rauchentwicklung in einer Wohnung gemeldet. Am Einsatzort rettete die Feuerwehr eine Person aus der Wohnung und löschte einen Entstehungsbrand, wie die Feuerwehr selbst mitteilte. Von diesem Einsatz wurden die Einheiten direkt zur Absicherung der Landung eines Hubschraubers gerufen.

Um 18.41 Uhr ging laut Feuerwehrangaben der erste Alarm unter dem Stichwort "Rauchentwicklung in Gebäude, Person in Gefahr" ein. Anwohner meldeten Brandgeruch und einen ausgelösten Rauchmelder aus einem Gebäude in der Dr.-Ambundi-Straße in Haßfurt. Dank des Rauchmelders konnte die betroffene Wohnung schnell gefunden werden. Ein Angriffstrupp begab sich unter schwerem Atemschutz sofort zur Wohnung. Da auf Klingeln und Klopfen niemand die Tür öffnete, drang der Trupp gewaltsam in die Wohnung ein.

In der leicht verrauchten Wohnung traf der Trupp eine Person an, die "umgehend ins Freie gerettet und an den Rettungsdienst übergeben wurde", wie die Haßfurter Wehr weiter schilderte. Die Besatzung eines Rettungswagens sowie ein Notarzt versorgten die Person und transportierten sie in ein Krankenhaus.

Die Feuerwehr entdeckte außerdem einen Entstehungsbrand in der Küche, der schnell gelöscht werden konnte. Weitere Atemschutztrupps und die Drehleiter, die ebenfalls in Bereitschaft standen, wurden nicht mehr benötigt. Nach der Belüftung der Wohnung konnte der Einsatz beendet werden.

Noch während dieser Einsatz lief, wurde die Feuerwehr Haßfurt zu einem weiteren Notfall gerufen. Zu einem Einsatz des Rettungsdienstes war ein Rettungshubschrauber angefordert worden. Helfer des Roten Kreuzes und ein Notarzt versorgten nahe der Zeiler Straße einen Patienten, der per Hubschrauber abtransportiert werden sollte. Da der günstigste Landeplatz für den Helikopter mitten auf einer viel befahrenen Straßenkreuzung lag, waren umfangreiche Absperrmaßnahmen notwendig.

Die Feuerwehr rückte mit mehreren Fahrzeugen zum Landeplatz an der Kreuzung Zeiler Straße und Industriestraße aus. Für knapp eine halbe Stunde wurde die Kreuzung weiträumig abgesperrt und der Verkehr umgeleitet. Nachdem der Patient in den Hubschrauber gebracht worden und dieser gestartet war, konnten die Straßensperrungen gegen 20 Uhr aufgehoben werden.

Zu den beiden Einsätzen waren jeweils fünf Fahrzeuge und etwa 30 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Haßfurt ausgerückt. Daneben waren jeweils mehrere Fahrzeuge des Roten Kreuzes und der Polizei vor Ort.