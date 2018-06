"Rambazamba in der Pampa" feiert 10. Geburtstag

Wieder ein voller Erfolg





2009 wagten junge Musikbegeisterte aus Untermerzbach und Umgebung den Schritt, ein lokales Musikfestival zu organisieren. Die Gemeinde unterstützte die Initiative damals und in den Folgejahren. Mittlerweile ist sie den "Kinderschuhen" entwachsen und hat sich in der Itzgrundgemeinde als fester Bestandteil im Veranstaltungskalender etabliert. Die Macher, die 2016 den Verein "Rambazamba" gründeten, halten das Festival nun eigenständig in Händen.Mit 13 Bands feierte man am Freitag und Samstag auf dem Gelände am Sportheim des VfL Untermerzbach das zehnjährige Bestehen.Und es war wieder ein voller Erfolg, wie Katja Eder vom Organisationsteam am Samstag sagte. Getreu ihrer Vereinssatzung, die Musik- und Kulturförderung junger Menschen im ländlichen Raum zu unterstützten, wurde das "Zehnjährige" ausgerichtet, bei dem die Bands die Zuschauer mit Musik verschiedener Stilrichtungen begeisterten.Einer, der zum ersten Mal gekommen war, war der 27-jährige Sebastian aus Bamberg. "Ich bin schon erstaunt, was die hier in Untermerzbach auf die Beine stellen. Total überrascht bin ich, dass so viele Bands auftreten. Das ist auch für mich und sicher alle anderen Musikbegeisterten ein tolles Erlebnis, am Samstag im Laufe des Nachmittags und des Abends insgesamt neun verschiedene Bands zu hören. Ich kann nur sagen: Respekt für die Organisatoren."Das hört sicher der Vorsitzende des Rambazamba-Teams, Nils Schmidbauer, gerne. Katja Eder zeigte sich zufrieden - mit einer Einschränkung: "Leider ist das Wetter nicht so, wie wir es uns gewünscht hätten, aber der Freitag war sehr gut besucht und die Stimmung war toll." Sie sprach von einem tollen Festival mit super Bands mit vielen verschiedenen Musikrichtungen.90 Mitglieder zählt der Rambazamba-Verein Untermerzbach. Eine recht stattliche Anzahl, die als Förderer oder Verantwortliche, allein im Orga-Team sind es 15, auch in den kommenden Jahren dieses Event durchführen wollen."Rambazamba in der Pampa" sei ein Treffpunkt für Jung und Alt, um Musik hautnah zu erleben, Bands der verschiedensten Ausprägungen kennenzulernen, zu tanzen und zu singen und eine Plattform für regionale Bands und Musiker unter professionellen Bedingungen zu bieten. "Nachwuchsbands aus der Region bekommen bei uns die Möglichkeit, erste Bühnenluft zu schnuppern", sagte Zweiter Vorsitzender Danny Zuber.Eine Anfrage bei der Polizeiinspektion Ebern am Sonntag ergab, dass dort kein Vorfall bekannt wurde, bei dem ein Einschreiten nötig gewesen wäre. "Bei uns wurde nichts gemeldet", sagte der diensthabende Beamte.Dass es wie schon in den vorausgegangenen Jahren keine negativen Zwischenfälle gab, freut die Veranstalter und auch Bürgermeister Helmut Dietz . Er ist stolz, wie sich das Ganze entwickelt hat und zollt den Verantwortlichen seinen Respekt.Das Festivalgelände war rundum mit Stahlzäunen abgesperrt. Am Eingang saßen vier junge "Rambazamba-Leute", die die Besucher mit Bändchen versahen und zusammen mit einem Sicherheitsdient darüber wachten, dass der Jugendschutz beachtet und die Sicherheit gewahrt wurde.Wieder konnten regionale und überregionale Musikacts feiern. Das Engagement und die Feierwut ihrer Fans rufen Bands von außerhalb des Itzgrundes auf den Plan, um ihre Werke zum Besten zu geben. Der Eintritt war frei, weil die Veranstalter möchten, dass das Festival ein Ort für alle sein soll. Für Spenden waren die Macher allerdings dankbar, weil auch die Kosten für verschiedene Faktoren in die Höhe gehen. Das "Zehnjährige" bezeichnen die Verantwortlichen als "rundum" gelungen.