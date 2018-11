Problemzone Bahnhof: barrierefreier Umbau des Haßfurter Bahnhofs verschiebt sich erneut

Was lange währt, wird endlich gut? Sollte man meinen. Schon seit zehn Jahren fordern die Stadt und der Seniorenbeirat in Haßfurt einen Umbau des Bahnhofs. Denn Barrierefreiheit für ältere oder körperlich beeinträchtigte Menschen gibt es nicht. Wer ein anderes Gleis als das zur Stadt gelegene nutzen will, aber keine Treppen mehr steigen kann, hat dazu keine Möglichkeit.

Michael Schulz, Seniorenvertreter der Stadt, ist bereits seit 2008 dran, diesen Zustand zu ändern. Auch Bürgermeister Günther Werner hätte gerne, wie geplant, 2019 mit den Baumaßnahmen begonnen.

Aber die Bahn verschiebt das Projekt erneut um ein Jahr auf 2020. Die Hoffnung ist nun, dass es dann tatsächlich angepackt wird. Denn die Pläne für den Bahnhofsvorplatz, der in der Zuständigkeit der Stadt liegt, sind bereits fertig.

Ob sich dann auch etwas am Gestank in der Unterführung ändern wird?