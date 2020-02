Poetry-Slam: Haßfurt slammt für alle Generationen

Acht Dichter aus ganz Deutschland fanden sich zum 12. Poetry-Slam im Veranstaltungssaal des Ganztagsbetreuungsgebäudes "Silberfisch" in Haßfurt ein; darunter sind auch drei Mittelfranken dem Ruf von Moderator und Slam-Urgestein Christian Ritter gefolgt.

Nur der Verkauf von belegten Brezeln und jeder Menge Aperol Spritz (den es während der Schulzeit natürlich nicht gibt!), erinnerte daran, dass der Raum mit Bühne, Technikerpult und 200 Sitzplätzen werktags die Mensa des Bibliotheks- und Informationszentrums ist. Am Abend des 1. Februars wurde sie zum Schauplatz des modernen Dichterwettstreits umfunktioniert.

"Slam-Tag bedeutet Full House"

Ende der 1980er Jahre in Chicago entstanden, ist der Poetry-Slam längst über den großen Teich geschwappt und bietet eine beliebte Alternative zu Theater oder Wasserglas-Lesung. 2016 wurde der deutschsprachige Poetry-Slam sogar zum immateriellen Kulturerbe der Unesco ernannt. Wer im Publikum nun vor allem Studierende erwartete, irrte. "Im Vergleich zu Bamberg oder Berlin, ist der Haßfurter Slam eine Veranstaltung für alle Generationen", so die 29-jährige Lena. Sie ist schon zum dritten Mal mit dabei. "In der Großstadt gibt es jeden Abend so viele Veranstaltungen, da sind die Leute verwöhnt. Hier gibt es kaum Auswahl, deswegen freuen sich einfach alle: Schüler, Eltern, Omis. Slam-Tag bedeutet in Haßfurt Full House."

Auch wenn die Studenten heute in der Minderheit sind, beginnt der Poetry-Slam traditionell mit einem akademischen Viertel Verspätung. Dann teilt sich der schwarze Vorhang und ein energiegeladener Christian Ritter stürmt hervor. Durch Ritters Frage "Wer war noch nie bei einem Slam?" wird klar, dass sich in Haßfurt Wiederholungstäter und Neulinge die Waage halten.

Die Regeln des Poetry-Slams

So erklärt Ritter kurz die Regeln: Die Künstler müssen mit selbst geschriebenen Texten gegeneinander antreten. Von politischen Raps, über Lyrik bis hin zu Comedy - Vielfalt ist ausdrücklich erwünscht. Das mache auch den Erfolg der Veranstaltungsform aus, wie Ritter später im Interview verriet: "Es ist das Unerwartbare. Du weißt nie, was da auf dich zu kommt."

Die wichtigste Regel des Abends lautet: "Respect the Poet!" Jeder Poet soll unter Applaus begrüßt und verabschiedet werden. Buh-Rufe sind tabu! Mit Hilfe von Punktetafeln bewerten Freiwillige aus dem Publikum die einzelnen Auftritte. Die drei höchsten Wertungen kommen ins Halbfinale, dort kürt die Applauslautstärke den Gewinner des Abends.

Um das Publikum auf das Kommende einzustimmen, machte Ritter selbst den Anfang und präsentierte - natürlich außerhalb des Wettkampfes - von einem i-Pad ablesend seinen Text über ein ernstes Thema: Radieschen. Genauer gesagt, "Radieschen, vorgeschnitten, eingeschweißt [...] als Add-On" für den "modernen Highperformer".

Vielseitige Themen

Kritik am Umgang mit dem Klimawandel spiegelte sich in vielen Vorträgen wider. Auch der selbst erklärte "grün-versiffte" Nürnberger Nils Nektarine versuchte das Publikum von "nicem" Mais und weniger Fleisch zu überzeugen.

Schüler Fabio aus Erlangen nahm über die sogenannte offene Liste am Wettbewerb teil. So kann jeder, der Lust und Mut hat, am Abend eigene Texte vorstellen. Fabio stand zum ersten Mal auf der Slammer-Bühne. Sein Text entstand im Rahmen des Deutschunterrichts und bot einen kurzen Exkurs zu Greta Thunbergs "How dare you"-Rede vor der UN. Der Titel "88 - Heil Handy" ging aber noch weiter und kritisierte die Vergötterung des Smartphones. Fabios Vorschlag: "Einfach mal abschalten!"

Viele der vorgetragenen Texte waren deswegen kurzweilig, weil sie aus dem Alltag genommen sind, Erlebnisse widerspiegeln, die jeder kennt, Fragen ansprechen, die man sich selbst nie zu stellen getraut hat. "Ein Punkt in meinen Geschichten ist immer wahr und davon ausgehend eskaliert es dann etwas", erklärt der Erlanger Slammer Markus Riks.

Svenja Przigoda aus Bochum zum Beispiel erzählt vom ersten Mal in einem Bikini und den übergriffigen Kommentaren der anderen. Das Schwimmbad sei kein Ort "sein Fett auszustellen". Ihr Text ist ein Liebesbrief an den eigenen Körper: "Das ist nicht mein Problem, es ist mein Körper! Ihr seid mein Problem!"

Marie Gehdannjez slammt davon, wie ihre Klassenkameraden nach dem Abi die Welt bereisten und sie in Krefeld zurückblieb.

In ihrem Text "Adam & Eva, Gott und - wie hieß er doch gleich? - Mein Ehemann eben" spricht Kiki Tabiri Lee über Gottes Testversion: den Mann. Die Lachmomente des Abends bescherte auch Volker Surmann, der seinen Taz-Beitrag "Wider den Penis" vortrug. Ob "Pipimann" oder "Schwanz", wer baut schon einen "Abwasserkanal durch die Amüsiermeile"?

Lukas Knobens Text "Ich bin eine Heulsuse" über sein schieflaufendes Liebesleben sorgte beim Publikum für mitleidsvolles Seufzen und Lachkrämpfe. Der U20-Frankenslam-Gewinner von 2016, Markus Riks, sprach allen regelmäßigen Bus- und Bahnfahrern aus der gepeinigten Seele. Was tun, wenn ein Mitreisender "Stinkedöner" im Zug isst? Genau: Rache mit einem Fischbrötchen!

Der Schnaps geht an Erlangen

Volker Surmann, Lukas Knoben und Markus Riks wurden von der Jury ins Finale gevotet und durften jeweils einen zweiten Text vortragen.

Der frenetische Applaus kürte den Erlangener Markus Riks zum Gewinner des Abends. Mit der trockenen Schilderung seiner Misslungenen Tinder-Dates gewann er das Publikum für sich. "Ich habe keine Freundin, ich habe Hobbies", verkündete er. Kein Wunder, wer seinem Date einen Kaninchen-Smoothie schmackhaft machen will, wird wohl auch Valentinstag allein verbringen.

Der Gewinn des Abends: eine Flasche giftgrüner Schnaps namens "Der Eklige". "Eine einzigartige Zusammenstellung der billigsten Zutaten", verspricht das Etikett. Bei diesem Preis wird klar, ums Gewinnen geht es beim Poetry-Slam nicht, "Spaß zu haben mit dem Publikum, das ist die größte Motivation. Es gibt nichts Besseres, als wenn das Publikum lacht", so Riks.

Gelacht haben die Haßfurter, das haben alle Künstler an diesem Abend geschafft. Für diejenigen, die auch mal wieder ihre Lachmuskeln trainieren wollen: Der nächste Termin für "Slamfurt" steht schon fest. Am 10. Oktober kommen Ritter und seine Kollegen wieder zum Slammen.