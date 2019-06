Pfingstmesse für Pater Rudolf Theiler

Eigentlich hatte sich die Priesterweihe schon am 20. Mai zum 40. Male gejährt. Die Messe am Pfingstsonntag bot sich jedoch an, in großem Rahmen zu feiern. Eine lange Reihe von Patres, Pfarrern und kirchlichen Würdenträgern war zusammengekommen, um gemeinsam mit dem Jubilar und der Gemeinde in der voll besetzten Kirche Gottesdienst zu halten, musikalisch unterstützt vom Laurentiuschor, von Paul Marks an der Trompete und von Michael Wicklein an der Orgel.

Kritische Worte in der Festrede

Die Festrede hielt Pater Richard Winter, ein langjähriger Freund und Weggefährte des Eberner Pfarrers. Er fand kritische Wort zum Zustand der Kirche in unserer Zeit.

Rudolf Theiler habe die Auseinandersetzung immer geliebt, gemeckert, gestänkert hat er auch gern, da blieb kein Provinzial oder Bischof verschont; aber kämpfen, leidenschaftlich sich einsetzen, das macht er noch entschiedener. 1973, als er sein Studium aufnahm, gab es eine Aufbruchstimmung, das Gefühl man könne etwas bewegen. Geblieben ist davon nicht mehr als eine "Mangelverwaltung", die man auch in der hiesigen Pfarrei schmerzlich empfinde.

Auf einer Synode der Bistümer seien schon 1971-75 Ziele formuliert worden, wie die Weihe von Frauen, Priesterweihe von bewährten Männern, Verlagerung von Kompetenz von Rom weg auf die einzelnen Länder. Und diese Ziele lägen immer noch unbeantwortet auf den Schreibtischen.

Neue Möglichkeiten

Unter Papst Franziskus könnten sich nun neue Möglichkeiten ergeben, und es sei Verantwortung und Herausforderung, sich nicht abzuschotten und abzuwarten, sondern den Glauben für unsere Zeit und veränderte Gesellschaft immer wieder zu buchstabieren, zu verkünden und vor allem zu leben.

Jesus war in seiner Person das radikalste Gegenprogramm, das man sich vorstellen kann, gegen alles, was Ausgrenzung, Unrecht, Verurteilung, Abschieben ausmacht, gegen alles, was Menschen erniedrigt oder gar kaputt macht, seinem Beispiel müsse man auch heute folgen, so der Festredner.

Junge Leute fehlen

In der Kirche fehlten die jungen Leute. Also seien die 40- und sogar 50-jährigen Jubilare weiterhin gefordert - eine klare Bitte an den 1951 geborenen Seelsorger, weiter im Amt zu bleiben.

Der gleiche Wunsch und Gedanke zog sich durch die Dankes- und Grußworte der Pfarrgemeinderäte, des Bürgermeisters Jürgen Hennemann (SPD) und des Landtagsabgeordneten Steffen Vogel: Sie alle würden gerne in fünf Jahren an gleicher Stelle stehen und dann dem immer noch Amtierenden zum 45. Priesterjubiläum gratulieren.