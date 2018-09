Pfarrweisacher Bauhof erhält "neuen" Pritschenwagen

Mit nur einem Tagesordnungspunkt fand am Donnerstag die wohl kürzeste Gemeinderatssitzung seit Jahren in Pfarrweisach statt. Dabei ging es um die Ersatzbeschaffung eines Pritschenwagens für den Bauhof.

Bürgermeister Ralf Nowak erklärte, dass das jetzige Fahrzeug in die Jahre gekommen sei. Aktuell stünden Reparaturen von bis zu 1500 Euro an. Da dies angesichts des Alters von 25 Jahren nicht mehr wirtschaftlich sei, wurde bereits in der Vergangenheit eine Arbeitsgruppe einberufen, die Angebote gesichtet hat. Die 10 000 Euro für die Neubeschaffung, die im Haushalt eingestellt sind, hatten sich jedoch als zu gering erwiesen.

"Wir wollen ein vernünftiges Auto, mit dem wir wahrscheinlich mindestens die nächsten zehn Jahre arbeiten können", erklärte Nowak und stellte klar, dass ein solches nur in der Preisklasse von 15 000 Euro zu haben sei. Weil im aktuellen Haushalt auch ein Mäher für den Bauhof eingestellt sei, der aber nicht mehr in diesem Jahr gekauft werden kann, seien die zusätzlichen Mittel vorhanden. Es liege ein Angebot vor für einen fünf Jahre alten VW-Pritschenwagen ohne technischen Luxus, mit 50 000 Kilometer Laufleistung und aus erster Hand. Inklusive Fracht, einer neuen Plane und der Montage der Rundumleuchten belaufe sich der Kaufpreis auf rund 15 500 Euro. Für das alte Auto liege ein Kaufangebot von 800 Euro vor.

Mit 7:0 Stimmen beschloss der Gemeinderat den Haushaltsansatz für das Fahrzeug auf 15 000 Euro zu ändern und das vorliegende Kaufangebot anzunehmen.

Erweiterte Bürgerbefragung?

Bürgermeister Nowak informierte noch darüber, dass von Gemeinderat Klaus Dünisch ein Antrag in Sachen Photovoltaikanlage Rabelsdorf vorliege. Hier fordere der Antragsteller, dass - anstatt nur die Rabelsdorfer - die Bürger aller Ortsteile von Pfarrweisach zu dem geplanten Projekt befragt werden sollen. Nach einer Diskussion über das für und wider einer ausgeweiteten Befragung, wurde eine Beschlussfassung dazu bis zur nächsten Gemeinderatssitzung vertagt.