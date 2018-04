Papp-Ziehharmonika als Visitenkarte

Mit allen Sinnen sollen die Zeiler und ihre Gäste die 1000-Jahr-Feier erleben, und für alle Sinne sind auch die beiden Anlässe, zu denen Bürgermeister Thomas Stadelmann ins Rathaus eingeladen hatte. Es gibt nämlich ein neues kleines Geschenk, und das Programm für das Musikfestival in den offenen Höfen, das vom "Chor der 1000 Stimmen" eröffnet wird, steht ebenfalls.

Zeil ist eine schmucke Stadt, und jetzt kann man mit Zeil sogar die Wohnung dekorieren - oder den Schreibtisch. Anlässlich des Jubiläumsjahres wurde nämlich eine Aufstell-Silhouette hergestellt, die sehr dekorativ die prägendsten Bauwerke Zeils präsentiert. Die Papp-Ziehharmonika zeigt schematisch, nur in Weiß und Grau gehalten, die Stadtpfarrkirche, die evangelische Kirche und das Zeiler Käppela, natürlich das Rathaus, einen Turm des Finanzamts, den Hexenturm, das Pfarrhaus und das Zeiler Wasserrad. Möglich wurde die Herstellung dieses kleinen Jubiläumsgeschenkes durch die finanzielle Unterstützung der Raiffeisen-Volksbank, die bei der Vorstellung von Martin Ullrich vertreten wurde.

Ein echter Höhepunkt im Jubiläumsjahr soll der 19. Mai werden. Dann intoniert der Chor der 1000 Stimmen am Marktplatz die eigens komponierte Zeiler Hymne von Oliver Kunkel, und anschließend laden fünf Innenhöfe in der Altstadt zu musikalischen Darbietungen ein.

Um den Eintritt auf zehn Euro begrenzen zu können, suchte die Stadt einen Sponsor und fand diesen in der Firma Werksitz beziehungsweise der Familie Milewski. Und so gingen die ersten Programm-Flyer auch an Genoveva, Wolfgang und Stefan Milewski, die sich schon auf das Festival freuen.

Ab 19 Uhr ist an diesem Abend Einlass, ab 20 Uhr singt der "Chor der 1000 Stimmen" am Marktplatz. Anschließend spielen Suzan Baker und Dennis Lüddecke im Barockgarten des Finanzamts, "Dreyklang" im Hof Wendenburg, "Harfenlichter" im Hof Zösch/Weisel, "Uptown Funk" im Hof Hornung und "Cafe Sehnsucht - Silvia Kirchhof" im Hof Schlegelmilch. Winzer aus dem Abt-Degen-Weintal sorgen für die Bewirtung. Der Flyer zeigt den Weg in die einzelnen Höfe.

Einige Proben für den Auftritt am Marktplatz fanden bereits statt. Alle die sich für den "Chor der 1000 Stimmen" angemeldet haben, weist Bürgermeister Thomas Stadelmann außerdem auf die weiteren Probentermine hin: Diese sind am 12. und 26. April jeweils ab 19 Uhr sowie am 12. Mai ab 15 Uhr jeweils im Rudolf-Winkler-Haus. Die Generalprobe findet am 16. Mai ab 19 Uhr in der Tuchanger-Halle statt. Die Zeiler Chöre treffen sich am 25. April im Rudolf-Winkler-Haus. Mindestens an einer Probe sollte jeder Sänger teilnehmen, erklärte der Bürgermeister, denn nur dann würden auch die Armbänder ausgegeben, die den Zugang ermöglichen.

"Die ersten Proben sind gut gelaufen. Das Lied klingt klasse - jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen", äußerte Thomas Stadelmann voller Vorfreude.