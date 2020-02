ÖPNV im Kreis Haßberge: Mobilitätskonzept sieht neue Buslinien vor - Landrat appelliert an Bürger

Nichts fordern die Bürger so sehr, wie einen gut funktionierenden Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) im Landkreis. Das zeigt die FT-Wahlumfrage, die für die ganze Region, aber auch für den Landkreis Haßberge, auf inFranken.de in den letzten Wochen gelaufen ist. Der Fränkische Tag hat sie von der Otto-Friedrich-Universität Bamberg auswerten lassen. 46 Prozent der Befragten im Kreis bewerteten die ÖPNV-Versorgung als sehr schlecht (35 Prozent eher schlecht; 17 Prozent eher gut; zwei Prozent sehr gut). Auch in der FT-Facebook-Gruppe "Was braucht der Landkreis Haßberge?" haben wir unsere Leser gefragt, wo im Landkreis der größte Nachholbedarf herrscht. Die eindeutige Antwort mit 58 Stimmen: ÖPNV!

"Es wird ein gut funktionierender ÖPNV benötigt. Bessere Anbindung zum Fernverkehr ohne lange Umstiegszeiten", fordert Gruppenmitglied Jürgen. Sabine schreibt: "Alle Kreistagsfraktionen beschäftigen sich seit vielen Jahren mit einem besseren ÖPNV im Kreis. Bisher sind alle Versuche gescheitert, weil kaum jemand mitfährt."

Dass der ÖPNV seit Jahrzehnten ein großes Thema ist, weiß Landrat Wilhelm Schneider (CSU). Ihm sind frühere Versuche zu Beginn der 2000er Jahre gut im Gedächtnis. "Vor Kurzem haben wir den Nahverkehrsplan überarbeitet und das Mobilitätskonzept aufgesetzt. Wir haben Maßnahmen herauskristallisiert, die teilweise eingeleitet sind."

Mehr Linien, mehr Logos

Seit 2018, so Sachgebietsleiterin Susanne Lutz, wurden 16 kleine Verbesserungen eingeführt. Nun sollen mehr Buslinien folgen. "Orte mit mindestens 150 Einwohnern sollen angebunden werden", sagt sie. Generell sei die Anbindung im Landkreis mit vielen kleinen Orten schwierig.

Wie Schneider erklärt, soll die Vernetzung zu den Linien flexibel werden, möglichst auch mit Kleinbussen oder Taxen. "Wir wollen keine Konkurrenz zur Buslinie aufbauen, sondern, dass die Leute überhaupt zu den Haltestellen kommen, um den ÖPNV zu nutzen", stellt er klar. Busunternehmer Holger Bengel, der auch Reisen in Mainfranken anbietet, gibt zu bedenken, dass es im Hinblick auf die Barrierefreiheit schwer sein wird, eine Flotte aus behindertengerechten Kleinbussen und Taxen zu stellen.

Nicht nur für die Schüler

Als weiterer Schritt, so Lutz, müsse die Wahrnehmung in der Bevölkerung geändert werden. "Unsere Schulbuslinien sind öffentlich und werden so nicht wahrgenommen", sagt Schneider. "Die Haltestellen sollen erkennbar sein, die Fahrpläne sollen gelesen werden." Dafür werden die Busse und Haltestellen jeweils mit dem VGN-Logo versehen und leserliche Fahrpläne angebracht. Mit dem Mobilitätskonzept "läuft wahnsinnig viel an", sagt der Landrat. Beispiele: die Etablierung der Freizeitlinien "Burgenwinkel-Express" und "Express Nördlicher Steigerwald". Diese sollen nicht nur Touristen locken, sondern öffentliche Linien sein. Mobilitätstationen und E-Dorfautos sollen Lücken im Verkehrsnetz schließen. Es soll die grenzüberschreitende und -neutrale ÖPNV-Verbindung von Ebern nach Bad Rodach geben.

Keine Geisterbusse mehr

Schneider: "Ich hoffe, dass es dann auch angenommen wird. In der Vergangenheit haben wir die Erfahrung gemacht, dass Geisterbusse in der Gegend herumgefahren sind." Seit etwa 15 Jahren, so betont der Landrat, fahren keine Geisterbusse mehr durch den Landkreis. "Es könnte sein, dass die Leute einen leeren Bus sehen, der zum Beispiel auf der Rückfahrt ist", sagt Bengel. Wenn aber generell zu wenig Bedarf besteht, "dann mache ich eben einen Rufbus aus der Linie, und wenn ich merke, da fahren doch fünf bis sechs Leute mit, dann wird wieder eine Linie draus", erklärt der Busunternehmer.

Schon jetzt gibt es flexible Angebote wie Rufbusse. Werden sie genutzt? Bengel: "Gar nicht." Das mag daran liegen, führt er fort, dass die Bürger eine gewisse Bequemlichkeit erreicht haben. "Oft kommt auch der Spruch, dass die Tickets zu teuer sind", meint die Sachgebietsleiterin. In der Tat sind fünf Euro einfach für die Strecke Haßfurt-Oberschleichach ein Happen.

Während die Buslinie weiter ausgebaut wird, sehnen sich manche Bürger ihren alten Bahnhalt zurück. Aus Obertheres etwa kämen häufig Reaktivierungsanfragen, wie der Landrat bestätigt. "Ich denke, die Verbindung muss da sein, ob die nun mit dem Bus ist oder mit der Bahn, ist, glaube ich, nicht die entscheidende Frage", sagt er. Eher sollte man darüber nachdenken, wie die Busse betrieben werden und in welchem Takt. Zudem fahren Busse auch die Orte an, die früher keine Bahn-Anbindung hatten.

Mitfahrangebote werden geprüft

"Macht doch einfach eine Mitfahr-App, bei der man sich anmeldet und Fahrer und Mitnehmer kommunizieren können", schlägt Facebook-Nutzer Rudi vor. Ulrike findet, dass in jedem kleinen Ort Mitfahrbänke aufgestellt werden sollten. Der Landrat erklärt dazu, dass die Kommunen für die Mitfahrbänke zuständig sind. "Das ist Individualverkehr. Ich glaube, wenn jemand darauf sitzt, wird er mitgenommen. Aber ich habe von Maroldsweisach aus nach Haßfurt noch nie jemanden sitzen sehen." Den würde er sogar mitnehmen. Generell seien die Mitfahrbänke als Ergänzung zum ÖPNV kein Fehler.

Zum Thema Mitfahr-App fällt dem Landrat das Anrufsammeltaxi-Projekt von 2003 ein. Im Schnitt hätten das 1,2 Personen genutzt, so die ernüchternde Bilanz. Natürlich ist seitdem viel Zeit vergangen, räumt Schneider ein. Vielleicht ist es nun erfolgreich? "Wir haben es schon einmal andiskutiert in Verbindung mit einer App, aber das ist teuer", sagt er. Nicht nur die Technik, auch die Bereitstellung von Taxiunternehmen. "Man kann schon etwas pilotieren, aber man muss damit rechnen, dass es funktioniert und finanzierbar ist." Für den Kreis wären das Beträge in Millionenhöhe. "Ich bin skeptisch, dass wir das finanziell schultern können." Dennoch möchte er es nicht ausschließen, so ein Angebot kleinräumig zu testen.

"Fahrdienste werden generell wenig genutzt", sagt Lutz. So wurde etwa der Discobus nach 22 Jahren eingestellt. Immer wieder wird aber der Landrat nach eigenen Aussagen darauf angesprochen, warum es kein Mitfahrangebot gibt. "Da antworte ich immer, dass doch seit 2010 eine Mitfahrzentrale besteht."

Schneider appelliert: "Wenn die Bürger schon etwas bemängeln, dann sollen sie das Angebot auch wahrnehmen und annehmen." Dabei solle man im Hinterkopf behalten, dass nicht jeder Wunsch erfüllt werden könne und, dass die Angebote auch eine gewisse Wirtschaftlichkeit haben müssen. "Wir reden hier schließlich um viel Geld und Steuergeld", so der Landrat.

VVM-Beitritt ab 2023

Erweiterung Die Notwendigkeit des Beitritts zum Main-Franken-Verbund (VVM) sieht Landrat Wilhelm Schneider. "Mancher wünscht sich mehr Verbindungen, die nicht an den Landkreisgrenzen aufhören: Wir sind ja ein Brückenlandkreis, wir haben Auspendler nach Bamberg, Forchheim und Nürnberg, wie ebenso nach Schweinfurt und Würzburg." Richtung Osten sei der Landkreis als Vollmitglied in der Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN) abgedeckt, doch in Richtung Westen zum VVM-Gebiet nicht.

Ticket Das betreffe auch viele Schüler: "Ab heuer wird fürs neue Schuljahr wahrscheinlich das 365-Euro-Ticket eingeführt. Das gilt aber nur in Verkehrsverbünden." Zwar befinden sich 80 bis 85 Prozent der Schüler in VGN-Gebiet, aber die Schüler, die in Richtung Schweinfurt wohnen, können das Ticket nicht nutzen. "Wir sind gerade dabei, dem Main-Franken-Verbund beizutreten. Die ersten Schritte sind getan, 2023 soll dann die Umsetzung folgen", sagt er. Das sei "auch noch nicht das Gelbe vom Ei". "Ich stelle mir vor, dass wir irgendwann einen bayernweiten Verbund haben."

Kontakte Die Mitfahrzentrale ist im Internet erreichbar unter has.mifaz.de.

Die Rufbusnummern finden sich in der Regel an den Haltestellen und bei den jeweiligen Linienbetreibern. Ein Anruf lohnt. Am besten mal ausprobieren.

