Obi Haßfurt verzichtet auf Böllerverkauf

Mit einem Facebook-Post informierte der Haßfurter Obi-Markt Mitte Dezember seine Kunden darüber, dass in diesem Jahr keine Feuerwerksartikel im Baumarkt verkauft werden. Seither hat der Beitrag in dem Sozialen Netzwerk 487 Likes erhalten. Bis kurz vor Weihnachten wurde er zudem bereits 170 mal von Nutzern geteilt und 104 mal kommentiert. Zu lesen ist etwa: "Respekt, finde ich eine sehr gute Entscheidung" oder "Klasse, hoffe, dass noch mehr Geschäfte darauf verzichten".

Man habe intern überlegt, wie man die Kunden darüber informieren könne, dass es im Baumarkt - anders als in den Jahren zuvor - nun keine Feuerwerksartikel mehr zu kaufen gibt, berichtet Marktleiter Christian Wagner. "Die Resonanz auf den Beitrag war auch für mich überraschend", sagt er. "Viele Leute finden es offenbar toll, dass wir uns so entschieden haben."

Die Idee, auf den Feuerwerkskörperverkauf an Silvester zu verzichten, sei aus dem Team gekommen, erzählt der Marktleiter, bei dem der Vorschlag auch persönlich gleich gut ankam, wie er berichtet. Man habe sich intern gefragt, ob der Feuerwerksverkauf sein müsse oder man eben auch darauf verzichten könne.

Feuerwehr und Rettungsdienst

"Das Feuerwerk ist für die Umwelt und die Tiere nicht so gut. Und es führt auch immer wieder dazu, dass Feuerwehr und Rettungskräfte an Silvester ausrücken müssen", erklärt Wagner die Beweggründe. Zudem sei auch immer ein Sonderaufbau im Markt nötig gewesen und man habe schließlich auch andere Produkte im Sortiment, die in die Jahreszeit passen, wie etwa Weihnachtssterne oder - speziell für Silvester - Glücksklee.

Lesen Sie auch: Tipps für Tierbesitzer: So kommen Hunde und Katzen gut durch die Silvesternacht

Die Entscheidung, ob man Feuerwerk kaufe oder nicht, sei jedem selbst überlassen, sagt Wagner. Nur im Obi-Markt in Haßfurt gehe das nun eben nicht mehr. Mit dem Feuerwerksverkauf habe man jedes Jahr "einige tausend Euro Umsatz gemacht", berichtet der Marktleiter. Doch: "Wir sind aktuell davon überzeugt, dass wir Feuerwerksartikel nicht mehr verkaufen wollen."