Oberaurach dehnt den "Offenen Ganztag" aus

Einig war sich der Gemeinderat Oberaurach, die Pilotphase "Offener Ganztag" für die Jahrgangsstufen eins bis vier an der Grundschule in Trossenfurt zu verlängern. Das Projekt soll nun auch im Schuljahr 2018/19 fortgesetzt werden, wurde in der Sitzung am Donnerstagabend im Rathaus Tretzendorf vereinbart.Bürgermeister Thomas Sechser CSU ) dankte Gemeinderätin Sabine Weinbeer (FW) für ihre Mitwirkung bei der Erstellung eines Fragebogens, in dem die Eltern ihren Bedarf an Betreuung kund taten. Mit um die 30 Anmeldungen ist der Bedarf gestiegen. Grund dafür ist unter anderem, dass die Schulkinderbetreuung in den Kindergärten Oberschleichach und Kirchaich aufgrund des erhöhten Bedarfs an Kindergartenplätzen ab dem kommenden Schuljahr nicht mehr möglich ist.Das Betreuungsangebot "Offener Ganztag" wird nun um eine zweite, zusätzliche Gruppe erweitert und auf einen fünften Betreuungstag am Freitag ausgeweitet. Dieser zusätzliche Tag wird für die Eltern ungefähr 24 Euro im Monat kosten, da die Regierung nur die Tage Montag bis Donnerstag bezuschusst. Die Kinder müssen freitags auch selbst abgeholt werden, da kein Bus mehr fährt. Die Betreuungszeit vom Montag bis Freitag ab Unterrichtsende bis 15.45 Uhr bleibt unverändert.Die Gemeinde übernimmt hierfür die Kosten von 11 000 Euro. Zusätzlich wird das Defizit des Roten Kreuzes übernommen, das schätzungsweise 5000 bis 6000 Euro betragen wird. Dieses entsteht dadurch, dass die Regierung nur eine Zuzahlung für die Betreuungskräfte leistet. Zusätzliches Personal, wie zum Beispiel Aushilfen für die Küche, muss jedoch der Sachaufwandsträger, also die Gemeinde, übernehmen.Einen Überblick über die aktuelle Bauplatzsituation in Oberaurach verschaffte sich der Gemeinderat bei seiner Sitzung am Donnerstag. Anhand einer Präsentation wurden alle Baugebiete im Gemeindebereich dargestellt.In Oberschleichach wurde das Baugebiet "Siebengüter" in zwei Bauabschnitten erschlossen. Von den noch nicht bebauten Grundstücken sind fünf bereits verkauft und drei reserviert. Neben den drei Grundstücken, die sich in privatem Eigentum befinden, ist somit nur noch ein Bauplatz frei.In Neuschleichach ist im künftigen Baugebiet "Zum Trieb" geplant, insgesamt 18 Bauplätze auszuweisen. Fünf davon sind in Privatbesitz. Von den restlichen 13 Grundstücken sind bereits neun reserviert. Der Gemeinderat beschloss einstimmig, die Erschließung umgehend auszuschreiben, so dass wahrscheinlich mit einer Fertigstellung im Sommer 2019 gerechnet werden kann.Mit dem Baugebiet "Hinter der Quelle" in Kirchaich werden insgesamt 30 Bauplätze geschaffen. Neun weitere Bauplätze werden dann im nächsten Bauabschnitt angelegt. Von den 30 Bauplätzen befinden sich drei in Privatbesitz und elf Bauplätze sind bereits reserviert. Somit stehen noch 16 Bauplätze zur Verfügung.Von den insgesamt neun Bauplätzen im Dankenfelder Baugebiet "Goethestraße" befindet sich einer in Privatbesitz. Drei sind bereits verkauft und ein Bauplatz ist reserviert. Somit sind noch vier freie Bauplätze verfügbar. Für das geplante Baugebiet "Löhlein" in Tretzendorf liegen zum jetzigen Zeitpunkt bereits zehn Reservierungen vor, sechs davon mit konkretem Parzellenwunsch.Ebenfalls zugestimmt hat das Gremium der Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen für die Freiwilligen Feuerwehren Neuschleichach, Oberschleichach, Unterschleichach, Dankenfeld, Trossenfurt-Tretzendorf und Kirchaich. Hierfür werden rund 17 200 Euro veranschlagt. Bürgermeister Thomas Sechser lobte die motivierten Feuerwehrleute in der Gemeinde und betonte, dass es selbstverständlich sei, eine gute Ausrüstung zur Verfügung zu stellen.Bezüglich des Bedarfs einer Ferienbetreuung des Bayerischen Roten Kreuzes für 2019 wurden die Ergebnisse der Elternbefragung ebenfalls ausgewertet. Hier ist das Interesse eher zurückhaltend. Anfang Juli findet deshalb eine Besprechung mit der Gemeinde Rauhenebrach und der Stadt Eltmann statt. Hier werde ausgelotet, ob eine gemeinsames Ferienbetreuungsangebot der drei Kommunen die Kosten für die Eltern senken würde, sagte Bürgermeister Thomas Sechser.