Notenschlüssel schließt die Herzen auf

In diesem Jahr war die Blasmusik Kraisdorf nach Ebern in die viel größere Frauengrundhalle ausgewichen, weil der Pfarrsaal in Pfarrweisach bei den letzten Auflagen des Böhmischen Abends der Blasmusik Kraisdorf übergequollen war und so mancher Liebhaber dieser Musik keinen Platz mehr gefunden hatte. Doch auch das neue Domizil war bis auf den letzten Platz gefüllt.

Eberns Bürgermeister Jürgen Hennemann zeigte sich erfreut, allerdings auch ein wenig besorgt, dass man mit der Größe der Halle an die Grenzen geriet und der Ruf nach einer Erweiterung hörbar wurde. Hennemann würdigte die gute und fruchtbare Zusammenarbeit der Gemeinden mit der Musikschule, die mit der Ausbildung von Nachwuchsmusikern den Grundstein für gute Blasmusik biete. Er warb um neue Musiker, denn seinen Worten nach "wird mit Musik gemeinsam gelernt, zusammengespielt, zusammengearbeitet, Zusammensein gepflegt." Pfarrweisachs Bürgermeister Ralf Nowak zeigte sich erfreut darüber, dass sein "Exportschlager Blasmusik Kraisdorf" mit dem Notenschlüssel viele Türen und Tore aufschließe.

Leicht beschwingt und harmonisch mit glänzenden dynamischen Wechseln erreichte die Blaskapelle unter Leitung von Gerhard Eller die Herzen der Zuhörer. Vorsitzender Herbert Schönmann hatte die Besucher auf "garantiert böhmisch" eingestellt. Und so enthielt das Programm nahezu ausschließlich Musik aus Böhmen, darunter Evergreens von Ernst Mosch und seinen Musikanten. Besondere Aufmerksamkeit erfuhr die Alphorn-Ballade, bei der Elmar Schneidawind im Zusammenspiel mit der Kapelle das Alphorn blies.

Mit launigen Worten führten verschiedene Akteure durch das Programm, in verschiedenen Besetzungen trugen Gesangsgruppen aus der Kapelle die Gesangspartien vor. Selbstverständlich kamen die Musikanten nicht um einige Zugaben herum, wobei sie den drängenden Forderungen des Publikums nicht widerstehen konnten und schließlich doch noch den "Böhmischen Traum" intonierten.

Peter Detsch, Kreisvorsitzender des Nordbayerischen Musikbundes, zeigte sich voll des Lobes für die gute Arbeit der Blasmusik Kraisdorf und das Niveau der Kapelle. Es sei enorm, was der Verein alles auf die Beine stelle. So freue er sich schon, wie er sagte, auf das Jubiläumsfest der Kraisdorfer im kommenden Jahr.

An Sophia Oppel konnte er Urkunde und Anstecknadel für das Bestehen der Leistungsstufe D1 (Bronze) überreichen. Vorsitzender Schönmann dankte in diesem Zusammenhang dem Ausbilder Willi Dorsch und der Leiterin der Musikschule, Christina Renner, für ihre Arbeit bei der Heranbildung neuer Musiker.

Er warb für die Unterstützung der Blasmusik und wies auf das Jubiläumsfest 2020 hin, wenn der Verein sein 50-jähriges Bestehen mit zahlreichen über das Jahr verteilten Events feiert. Für die Blasmusik Kraisdorf bedeutet der Böhmische Abend vom Ansatz her kein reines Konzerterlebnis, sondern man will damit auch eine Möglichkeit des gemeinsamen Erlebens und der Begegnung bieten. Praktiziert wird dies in dem über 30-köpfigen Klangkörper auch dadurch, dass darin über alle Generationen verteilt Aktive sitzen, von der 13-jährigen Sophia Oppel am Tenorhorn bis hin zum 83-jährigen Reinhold Schad an der Lyra.

Mit "is nit schlecht", also dem höchsten Lob aus dem Mund einer fränkischen Zuhörerin, wurde der musikalische und gesellige Wert des Abends gewürdigt. Eine andere Besucherin begeisterte die "Leichtigkeit der Musik". Flügelhornspieler Mathias Hoffmann sprach wohl aus der Seele aller Akteure, wenn er äußerte: "Super, vor so voller Hütte zu spielen."