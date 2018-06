Neuer Zugang zum Kindergarten

80-prozentige Förderung





E-Ladesäule wird zurückgestellt



Vor Beginn der eigentlichen Sitzung standen für den Gemeinderat Besichtigungen an. So sahen sich die Mitglieder des Gremiums im Kindergarten um. Der Holzbelag der Sonnenterasse erweist sich als ungeeignet, da sich Kinder daran leicht mit Spreißeln verletzen können, wenn sie barfuß laufen. Ein Angebot für die Erneuerung des Bodens mit WPC-Terassendielen liegt laut Bürgermeister Günter Pfeiffer vor. Für eine Entscheidung über Material, Farbe und Ausführung werden die Nutzer, d.h. das Kindergartenpersonal, eingebunden. Die Bauausführung soll durch Eigenleistungen möglichst kostengünstig werden. Für eine mögliche Überdachung am Nebeneingang, der besonders von der Kinderkrippe genutzt wird, soll bis zum kommenden Jahr über eine konkrete Lösung nachgedacht werden.Eine weitere Ortsbesichtigung galt dem Brunnen in der Rapsgasse. "Wir haben hier was Schönes, aber wir können´s nicht offen lassen" gab Bürgermeister Pfeiffer bedauernd zur Kenntnis. Denn ein offener Zugang zum Grundwasser sei nicht erlaubt, es werde bei den weiteren Ausgestaltungsplanungen eine Lösung gefunden werden müssen, die ein Verschließen des Brunnens beinhaltet. Eine Entscheidung über die Gestaltung soll nach Rücksprache mit dem Architekten zu einem späteren Zeitpunkt fallen.Die Förderung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen, bekannt unter dem Begriff Leerstandsförderung, soll weiterhin in der Gemeinde Ermershausen greifen. Mit einem kleinen Unterschied allerdings, denn die Gemeinde soll bei gleicher Förderhöhe nur noch 20 Prozent der Fördersumme aufbringen müssen. Die restlichen 80 Prozent wird der Freistaat Bayern über die Regierung von Unterfranken beisteuern, verankert in der Förderinitiative "Innen statt Außen". Laut Bürgermeister Günter Pfeiffer erfüllt die Gemeinde Ermershausen in ihrem bisherigen Förderprogramm alle Voraussetzungen hierfür, um in den Genuss dieser finanziellen Entlastung zu kommen. So soll jetzt der Antrag um Aufnahme in das Programm erfolgen.Ein bereits bestehender Gruppenvertrag zur Rechtsschutzversicherung soll zum Jahreswechsel für die Gemeinde fortgeführt werden. Ohne Beanstandung genehmigt wurde ein Bauplan von Helmut und Margot Dressel. Darin sollen eine bauliche Verbindung zweier Häuser und der Anbau eines Wintergartens ausgeführt werden.Bürgermeister Günter Pfeiffer gab noch eine ganze Reihe von Informationen. Mit den baulichen Platzgestaltungen im Dorf zeigt sich die Gemeinde recht zufrieden, nicht jedoch mit der Ausführung der Bepflanzungen. Hier soll nachgebessert werden. Im Rahmen eines Projekts der Hofheimer Allianz wird sich Ermershausen an dem Aufstellen von Mitfahrbänken beteiligen. Eine soll in der Ortsmitte, eine Richtung Birkenfeld stehen.Die deutsche Telekom hat Ermershausen als einen von 100 Orten in Bayern für eine bessere Mobilfunkversorgung ausersehen, auch wenn hier keine optimale Wirtschaftlichkeit vorliegt. Eine gute Verbindung auch für Ermershausen wird gewünscht, doch einem Standort auf dem Rathausdach steht der Gemeinderat ablehnend gegenüber. Bevorzug wird ein Mast am Sportgelände etwas außerhalb der bewohnten Ortschaft.Unterstützt durch ein Förderprogramm könnte Ermershausen eine E-Ladesäule errichten. Bei 11 000 Euro Kosten käme auf die Gemeinde eine Restfinanzierung von 4000 bis 5000 Euro zu, der jährliche Unterhalt dürfte bei 600 bis 800 Euro liegen. Man will das Projekt zunächst einmal zurückstellen, weil man es eventuell in die vorgesehene Gestaltung des Platzes rund um das Feuerwehrgerätehaus integrieren will.In der Hofheimer Allianz ist die Errichtung eines Kernwegenetzes für die Erschließung landwirtschaftlicher Flächen geplant. Ermershausen hat eine Teilstrecke zwischen Au und den Aussiedlerhöfen im Auge. Bei Kosten in Höhe von 270 000 Euro und einer Förderquote von unter 50 Prozent will man auf Zeiten günstigerer staatlicher Zuwendungen warten.Eine Begehung im Gemeindewald ist für den 24. Juli vorgesehen. Die Bürgermeistersprechstunde wird in der kommenden Woche von Montag auf Dienstag verlegt.