Neuer Radweg bringt Sicherheit für die Bürger in Wonfurt

Der Radwegebau zwischen Steinsfeld und Donnersdorf stand erneut auf der Tagesordnung des Gemeinderates Wonfurt. In der öffentlichen Sitzung am Dienstagabend stimmte das Gremium dem kompletten Ausbau als kombiniertem Geh- und Radweg ebenso zu wie jüngst schon der Bauausschuss.

Vom Ortsausgang Steinsfeld bis zur Gemeindegrenze in der Nähe von Dampfach ist der geplante Weg 1990 Meter lang, für den Zusatzkosten für den kombinierten Ausbau in Höhe von 50 Euro je laufendem Meter anfallen werden, erklärte Bürgermeister Holger Baunacher. Mit diesem Ausbau wird vermieden, dass landwirtschaftliche Fahrzeuge aufgrund ihrer hohen Tonnage Schäden anrichten, die dann die Gemeinde finanziell belasten würden. Ein reiner Radweg sei nämlich nicht für die hohen Gewichte ausgelegt, sagte er. An einigen Stellen ist jeweils eine Zufahrt vorgesehen, damit die Landwirte zu ihren Feldern kommen. Der Bürgermeister wurde bevollmächtigt, beim Staatlichen Bauamt Schweinfurt die Kosten für die Gemeinde auf 100 000 Euro festschreiben oder nach Möglichkeit auf 80 000 Euro reduzieren zu lassen.

Ebenfalls informierte Baunacher den Gemeinderat über die aktuelle Planung für einen zusätzlichen, überdachten Stellplatz für die Feuerwehr in Dampfach. Wegen des stark abfallenden Geländes sei ein Keller sinnvoll, der außerdem als Lagerstätte genutzt werden kann und die jetzige Raumnot der Rothelme zu lindern hilft. Der Bürgermeister stellt sich eine ähnliche Halle vor, wie sie bereits eine Firma im Gewerbegebiet gebaut hat.

Als Resümee der letzte Woche stattgefundenen Verkehrsschau in Wonfurt, zusammen mit der Polizei und dem Straßenbauamt, erklärte das Gemeindeoberhaupt, dass es sehr schwierig sei, Überquerungen für Fußgänger an sinnvollen Stellen der Hauptstraße einzurichten. Eine Möglichkeit wäre, beim Pfarrzentrum an einer Stelle mit ausreichendem Sichtfeld in beide Richtungen eine Markierung auf dem Gehsteig anzubringen. Zur Vermeidung, dass auch an anderen Stellen dort über die Straße gegangen werde, sah Baunacher aber keine Lösung. Absperrungen scheiden aus, weil dann die Laternen versetzt werden müssten, um einen genügend breiten Gehweg zu haben. Außerdem locken Kettenabsperrungen Kinder an, um dort damit zu spielen.

Gemeinderat Franz-Josef Selig wünschte sich am liebsten mehrere Zebrastreifen im Ort. Dieses Ansinnen könne jedoch nicht erfüllt werden, da es sich um eine Staatsstraße handelt, so Baunacher, und dort diese nicht eingerichtet werden dürfen. Außerdem sei auch die Polizei der Meinung, dass Zebrastreifen besonders Kinder und ältere Menschen nur in falsche Sicherheit wiegen würden.

Die Parksituation am Kindergarten sahen die Fachleute bei der Ortseinsicht als nicht so wild an, wie sie von manchem Bürger dargestellt werde. Außerdem würden die parkenden Autos zur Geschwindigkeitsreduzierung beitragen. Mit den Messungen der Geschwindigkeit und dem Zählen des Verkehrs am Ortseingang, von Haßfurt kommend, will die Polizei versuchen, im Rahmen der in Bayern geltenden Gesetze den jetzigen Messpunkt weiter Richtung Ortsschild zu versetzen. Momentan liege dieser aufgrund der Vorgaben 200 Meter entfernt im Dorf. Eine Messung schon vorher erscheine aber sinnvoller.

Zu Gast bei der Sitzung war Forstamtsleiter Hans Stark. Er stellte den Jahresbetriebsnachweis 2018 für den Gemeindewald dem Gremium vor und erläuterte die Planungen für das laufende Jahr. Ein geringer Verlust in Höhe von 1129 Euro musste für 2018 hingenommen werden. Die Schwerpunkte in 2019 werden eine Endnutzung von 20 Festmetern und eine Altdurchforstung auf einer Fläche mit vier Hektar und 160 Festmetern sein. Eine Jungdurchforstung oder eine Jungbestandspflege ist für 2019 nicht geplant. Jedoch fielen 70 Festmeter dem Borkenkäfer zum Opfer, die bereits gefällt wurden. Geschätzten Einnahmen von 16 900 Euro stehen 8650 Euro Ausgaben gegenüber, in denen unter anderem auch 5000 Euro für den Wegeunterhalt eingeschlossen sind. Hieraus wird sich voraussichtlich ein Gewinn von 8250 Euro ergeben.