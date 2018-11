Neuer Forstweg erschließt 26 Hektar Wald

Offiziell eröffnet wurde am Dienstag beim Waldgang des Pfarrweisacher Gemeinderates der neue Forstweg im Gemeindewald. Im Distrikt "Lohrer Holz" sowie in den Abteilungen "Eichelberg" und "Tanne" wurde der Weg in drei Jahren fertiggestellt.

Der Waldweg sei zwar öffentlich, dürfe aber nur für die land- und forstwirtschaftliche Nutzung frei befahren werden, erklärte Revierförster Wolfgang Meiners. Der Untergrund des sand-wasser-gebundenen Forstweges besteht aus Keuperformationen mit Ton im Unterboden, teilweise stark wechselfeucht. Dadurch waren die Baugrundbedingungen schwierig. Mit einer Länge von 685 Metern erschließt der Weg eine Waldfläche von 26 Hektar. Der Wegebau war auch ein Schulungsobjekt zur Ausbildung von Revierförstern.

Und es mussten besondere Schwierigkeiten gemeistert werden. Neben einem alten Telekomkabel, das im Ausbaubereich liegt und beinahe beschädigt wurde, musste die Einfahrt zur vielbefahrenen Bundesstraße 303 geteert werden, so dass hier zwei Langholz-Lastwagen Platz finden. Im Wegeverlauf befanden sich schwierige Weichstellen, bei denen ein Überkopfeinbau des Schüttmaterials notwendig war. Die Kosten für die Maßnahme wurden mit 60 Prozent gefördert, die einem Betrag von 19 700 Euro entsprechen.

Der Eichelbergweg ist ein schön in die Landschaft eingebundener Waldweg mit leichten Rundungen und mehreren den Weg begleitenden Feuchtbiotopen. Er führt durch harmonische alte Laub- und Kiefernmischwälder.

Das Thema Vertragsnaturschutz wurde angesprochen. Es werde aber bei einem weiteren Waldbegang in nächsten Jahr vertieft, erklärte Bürgermeister Ralf Nowak. Vertragsnaturschutz Wald gehört zur Bayerischen Biodiversitätsstrategie, insbesondere zur Umsetzung von "Natura 2000" im Wald. In Pfarrweisach und vielen anderen Privat- und Körperschaftswäldern werden Biotopbäume und Totholz erfasst und bewertet, mit GPS eingemessen, auf Karten dargestellt und mit der Unteren Naturschutzbehörde (Landratsamt) abgestimmt. Der Waldbesitzer legt sich für einen Zeitraum von zwölf Jahren fest, diese Bäume und das Totholz zu erhalten, dafür bekommt er eine einmalige Zuwendung in Euro. In Pfarrweisach handelt es sich um 95 Biotop-Bäume und 44 Tothölzer im "Lohrer Holz" und im Bereich der Gemeindewälder um Kraisdorf, die unter Schutz gestellt werden. Da es sich hier um Fördergelder aus dem Umweltministerium handelt, werden diese durch die Untere Naturschutzbehörde freigegeben.