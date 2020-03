Neue Corona-Fälle im Kreis Haßberge bestätigt - Teststationen in Haßfurt aufgebaut

Im Landkreis Haßberge sind zwei weitere Personen positiv auf das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 getestet worden. Damit liegt die kreisweite Zahl an Infizierten mittlerweile bei elf bestätigten Fällen (Stand vom 19. März, 14 Uhr), wie das Landratsamt am Donnerstag mitteilte.

Das Gesundheitsamt Haßberge ermittelt nun mögliche Kontaktpersonen und Infektionsquellen. Aktuell werden weitere Verdachtsfälle überprüft.

Die Zahl der Personen in häuslicher Isolation ist dagegen zurückgegangen: Derzeit befinden sich noch 422 Personen in häuslicher Quarantäne. In Haßfurt wurden zwei zentrale Teststationen eingerichtet, wobei eine vom Gesundheitsamt betrieben und die andere vom KVB genutzt wird. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass hier nur Rachenabstriche von Personen genommen werden, die vorher einen entsprechenden Termin erhalten haben.

Das Bürgertelefon ist nach wie vor unter der Telefonnummer 09521/27-600 erreichbar; an Wochentagen von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr, sowie am Samstag und Sonntag von 9 bis 14 Uhr. Wer sich krank fühlt, grippeähnliche Symptome zeigt und nicht direkten Kontakt mit einer Person hatte, bei der das Coronavirus nachgewiesen wurde, soll sich telefonisch bei seinem Hausarzt melden. Dieser entscheidet dann über eine Krankschreibung.

Patienten mit begründetem Verdacht sollen dringend den Fahrdienst/Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigung unter der Telefonnummer 116117 kontaktieren. Bürger, die aufgrund Corona-verdächtiger Symptome den Arzt oder das Krankenhaus kontaktieren wollen, müssen vorher den Arzt oder das Krankenhaus anrufen und darauf hinweisen, dass sie solche Corona-verdächtigen Symptome bei sich festgestellt haben.

Die häufigsten Fragen und Antworten zum Coronavirus sind auch auf der Internetseite des Landkreises unter www.hassberge.de zu finden und werden ständig aktualisiert. Hier ist auch eine Liste derjenigen Geschäfte und Betriebe veröffentlicht, die weiterhin geöffnet haben.

Unternehmer, die Fragen - insbesondere zu Betriebsuntersagungen anlässlich der Corona-Pandemie haben - werden gebeten, sich direkt an die Kammern, Berufsverbände und Innungen zu wenden. Wichtige Informationen gibt es außerdem unter www.wirtschaftsraum-hassberge.de/corona.