Nach dem Regen kam die Musik

Mit dem Konzert der Band "Souled Out" ging am Samstagabend das dreitägige, stimmungsvolle, mitreißende und begeisternde Open-Air-Festival "Abendlicht" des Kulturamts Haßfurt live zu Ende. Und zum Schluss wurde es auch noch einmal dramatisch: denn bis kurz vor dem Auftritt der Soul- und Rockmusiker aus dem Nürnberger Raum gingen "apokalyptische Regenfälle" über dem Festgelände nieder.

Doch Petra Zirkler vom Kulturamt hat der Kommandantin Julia Volpert von der Freiwilligen Feuerwehr Haßfurt vertraut. "Sie hat mich die ganzen Tage über mit perfekten Wetterprognosen versorgt und mir damit die Planung wesentlich erleichtert", lobte sie. "Als sie mir dann versicherte, dass die wirklich heftigen Regenfälle am Samstag eine Stunde vor dem Konzertbeginn enden würden, habe ich ihr das auch geglaubt." Da sich die Prognose tatsächlich bestätigte, konnten Petra Zirkler und ihre Mitarbeiter Tische, Stühle und Bänke abtrocknen, bevor die ersten Gäste eintrafen. Auch wenn nicht ganz so viele Zuhörer kamen wie an den beiden ersten Tagen, so hatten diese aber ebenso viel Freude und Spaß an der Livemusik mit "Souled Out" und an dem schönen Ambiente.

Tanzfläche war immer voll

"Laut muss es sein", hatte eingangs Frontman und Sänger Stefan Angele das Publikum "vorgewarnt" und laut war die Musik, mit der seine Kollegen, Friedl Amon am Keyboard, Klaus Braun-Hessing am Schlagzeug, Roland Müller an der Gitarre und Norbert Schöpa am Bass seine fantastische Stimme unterlegten. Laut, mitreißend und wunderbar geeignet zum Tanzen, so dass die Tanzfläche stets voll besetzt war. Mit Liedern wie "Unchain my heart", "Purple Rain", "Every breath you take", "I heard it through the Grapevine", "Mustang Sally", "I feel good", "How long" oder "Kiss" heizten Stefan Angele und seine Kollegen den Zuhörern so richtig ein und steigerten die Stimmung von Hit zu Hit. Bewundernswert sind die energiegeladene, ausdrucksvolle und wandlungsfähige Stimme von Stefan Angele, die auch schon mal wie die Reibeisenstimme von Joe Cocker klingen kann, und seine natürliche Ausstrahlung.

Perfekter Sound

Aber auch seine Kollegen zeigten sich als Virtuosen an ihren Instrumenten und vollendeten den perfekten Sound. Am Ende zeigte sich Petra Zirkler hochzufrieden. "Es waren drei wunderbare Veranstaltungen und ich freue mich, dass sich die Gäste vor allem am letzten Tag trotz des vorangegangenen Starkregens doch darauf eingelassen und einen traumhaften Abend erlebt haben. Die Resonanz auf das "Abendlicht" ist mittlerweile so groß, dass sich die Leute schon das ganze Jahr darauf freuen und viele Gäste alle drei Konzerte besuchen."