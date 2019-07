Mitglied im 1. Motorbootclub Obertheres zu sein, ist fast wie Urlaub

Seit 50 Jahren besteht der 1. Motorbootclub Obertheres. Das Jubiläum soll vom 19. bis 21. Juli mit einem großen Fest gebührend gefeiert werden. Dann wird der Verein auch zum 22. Mal in Folge die Umweltauszeichnung "Blaue Europa" erhalten.

Mit vier Wassersportfreunden fing alles an

Schon 1964 trafen sich die vier begeisterten Wassersportfreunde Rudi Geier, Otto Schmitt und Markus Zehner aus Schweinfurt sowie Alfred Hartmann aus Haßfurt an der Lände in Obertheres am Main, um dem Boot- und Wasserskifahren zu frönen. Ihnen schlossen sich Paul Wustmann aus Gemeinfeld, Willi Räder aus Knetzgau, Otto Gebhard und Egon Lindner aus Haßfurt an. 1968 beschlossen sie, einen Bootsclub zu gründen. Nach Abschluss eines Nutzungsvertrags mit dem Wasser- und Schifffahrtsamt Schweinfurt konnte das ehrgeizige Vorhaben im Juli 1969 umgesetzt werden.

Der endgültige Durchbruch gelang durch eine Vereinbarung mit der Fischerzunft Haßfurt über die ersten Bootsanlegestellen in der Buhne. 1972 wurde der 1. Motorbootclub Obertheres ins Vereinsregister eingetragen und ein Jahr später in den Deutschen Motoryachtverband aufgenommen.

Im Lauf der Jahre fanden sich immer mehr Bootsfreunde zusammen. Viele üben das Wasserski- und das Bootfahren nicht nur an den Wochenenden aus, sondern verbringen ihren Urlaub auf dem Clubgelände - anfangs in Zelten, jetzt in Campingwagen.

Fleißige Mitglieder

Unter der Leitung des ersten Vorsitzenden Paul Wustmann (1969 bis 1975) zäunten die Mitglieder das Gelände ein, bauten einen Bauwagen zum Toilettenwagen um und schufen einen fahrbaren Anlegesteg und die ersten Bootsstege.

Von 1975 bis 1977 und von 1980 bis 1989 übernahm Alfred Hartmann den Vorsitz. Als weitere Vorsitzende waren Otto Schmitt (1977 bis April 1980) und Willi Räder (April bis Oktober 1980) tätig. 1989 übernahm Heinz Fick aus Selb das Ruder, er blieb 21 Jahre im Amt. Auf Michael Calnbach aus Coburg (2010 bis 2016) folgte der jetzige Vorsitzende Bernd Schaufuß aus Selb.

Yachthafen mit Steganlage

1979 errichteten die Mitglieder in Eigenleistung einen Yachthafen mit einer 50 Meter langen Steganlage. 1986 begann der Bau des schmucken Vereinsheims, das 1990 an die Kanalisation angeschlossen wurde. Weitere Höhepunkte in der Vereinsgeschichte waren die Genehmigung der Wohnwagenstellplätze, die mehrfache Erweiterung des Stegs, die Errichtung eines Gerätehauses, eines Vereinszeltes und eines Sanitärcontainers, die Installation eines Defibrillators und der Bau einer Fäkalienentsorgung mit Nachspülmöglichkeit.

Seit 1998 erhält der Verein für sein umweltbewusstes Handeln jedes Jahr die Flagge "Blaue Europa", ein Umweltsymbol, das weltweit für jeweils ein Jahr an vorbildliche Sportboothäfen und Badestrände vergeben wird. Die Verantwortlichen legten schon frühzeitig ein deutliches Bekenntnis zur Umwelt ab und pflanzten Bäume und Sträucher am Main. Auch bietet der Club jedes Jahr ein Umweltseminar an und erfüllt die zahlreichen Kriterien, die für die Vergabe der blauen Flagge erforderlich sind.

Kleiner Sandstrand

Im Jahr 2003, in dem der Verein seine Slipanlage erneuerte, wurde er auch mit dem Qualitätssiegel des Deutschen Motoryachtverbands ausgezeichnet. Zwei Jahre später legten die Mitglieder den kleinen Sandstrand am Main neu an und errichteten zwei Schutzwälle gegen den Wellenschlag der vorbeifahrenden Schiffe. Um dieses Gelände kümmern sich die Mitglieder bis heute vorbildlich. 2007 wurde die neue, umweltfreundliche Boot-Waschanlage eingeweiht.

Der Verein hat aktuell 25 Mitglieder und 18 Jahresmitglieder, davon stammen 14 Familien aus dem Landkreis Haßberge.