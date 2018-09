Mitarbeitergesundheit lohnt sich für die Unternehmen

Ein umfangreiches Programm hatte Benjamin Hermann, der Geschäftsstellenleiter der "Gesundheitsregion plus", für den Fachtag zum Thema "Betriebliches Gesundheitsmanagement" am Samstag im Zeiler Rudolf-Winkler-Haus zusammengestellt. Fachvorträge über wissenschaftliche Erkenntnisse zum betrieblichen Gesundheitsmanagement gehörten ebenso dazu wie beispielsweise Informationen über Förder- und Abrechnungsmöglichkeiten bis hin zum Stressmanagement und Entspannungsverfahren. Auch zwei Erfolgsgeschichten aus dem Landkreis wurden den Teilnehmern vorgestellt.

Marc-Stephan Vogt von der Marcapo GmbH in Ebern liegt die Gesundheit seiner Angestellten sehr am Herzen. Der Geschäftsführer der Marketingagentur erzählte, dass er aus eigener Erfahrung wisse, dass er einen besseren Schlaf habe und sich fitter fühle, wenn er regelmäßig trainiert. Deshalb lässt der Geschäftsmann auch seine 150 Mitarbeiter an diesem Erfolg für Körper und Seele teilhaben. So gibt es immer dienstags den Obsttag, und eine kostenlose Abgabe von Wasser ist inzwischen Standard. Das sei soweit gegangen, dass der Automat für süße Erfrischungsgetränke abgeschafft werden konnte, weil keine Nachfrage mehr bestand.

Weniger Fehlzeiten als Effekt

Ein Running- und ein Basketball-Team gibt es in der Firma, Sitzbälle und Sitzkissen werden angeboten, und die Mitarbeiter erhalten eine Ermäßigung, wenn sie das Eberner Freibad oder ein Fitnessstudio besuchen, mit denen jeweils eine besondere Vereinbarung geschlossen wurde. Als Fazit nannte Vogt, dass er im Vergleich zu früher ausgeglichenere Mitarbeiter habe und und die Fehlzeiten durch Krankheit reduziert werden konnten.

Grit Althaus, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, praktiziert seit 2005 in Haßfurt. Auch sie nennt es eine Win-Win-Situation, etwas für die Gesundheit der Mitarbeiter zu bieten. So klagten zwei ihrer Angestellten regelmäßig über Rückenschmerzen beziehungsweise Nacken- und Kopfschmerzen. Besuche zahlreicher Ärzte und herkömmliche Behandlungsmethoden blieben ohne Erfolg. Durch ein Personal-Training, das teilweise die Praxis bezahlt hatte, konnten mit klaren Zielsetzungen und Einschätzen der Muskelfunktionen die Beschwerden bei den Mitarbeiterinnen behoben werden. Haltungsschule, Fascientraining und Yoga gehörten ebenso dazu.

In den Tagungspausen konnten sich die teilnehmenden Firmen miteinander vernetzen und gegenseitig Informationen austauschen. Auch zahlreiche Krankenkassen und Anbieter von ergonomischen Sitzmöbeln, Bewegungskursen und Ernährungsberatung hatten ihre Stände aufgebaut und informierten die Teilnehmer.