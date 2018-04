Mit wachen Augen durch die Welt

"Sie haben ein ganz tolles Ambiente hier und dass es durch die Ausstellung von Kunstwerken noch einmal verschönert werden darf, ist für den Landkreis Haßberge eine wunderbare Sache", sagte die Kulturbeauftragte des Landkreises, Renate Ortloff, bei der Vernissage.



Zum dritten Mal stellen Sabine und Renée Büchner vom Weinhaus Schaffner ihre Räumlichkeiten für eine Kunstausstellung zur Verfügung. "Wir bieten zum einen mit Getränken vom Wein bis zum Whisky Genuss für die Geschmacksnerven und zum anderen mit unseren Ausstellungen einen Genuss für die Augen", sagte Renée Büchner. "Hannes Betz hat bereits beim ,Haßfurter Funkeln‘ vor Weihnachten bei uns ausgestellt und uns vorgeschlagen, den Raum im Obergeschoss doch für die Präsentation von Bildern einzurichten. Diese Idee haben wir sofort aufgegriffen und so konnten bisher Ausstellungen mit Bildern von Olga Liashenko und Fotografien von Perry Alka organisieren."



Viele Anfragen

Schon nach den ersten Zeitungsberichten darüber hätten viele Künstler angefragt, ob sie ebenfalls ausstellen dürften und so seien bereits zwei weitere Projekte geplant. Schließlich gebe es im Landkreis sehr viele Künstler, deren Arbeiten es wert seien, der Allgemeinheit präsentiert zu werden.



"Es ist schön, dass sich so viele Künstler gemeldet haben. Das zeugt von der Kulturbeflissenheit in unserem Landkreis", betonte Renate Ortloff. "Hannes Betz ist ein toller, vor Ideen sprudelnder und anpackender Künstler, der es auch versteht, Netzwerke zu knüpfen. So ist es ihm 2017 gelungen, an einem Tag 1000 Besucher in seinen Kunst- und Handwerkerhof in Westheim zu locken." Renate Ortloff dankte Hannes Betz dafür, dass er nun auch in der Kreisstadt seine Werke ausstellt.



Inspiriert von der Natur

Der Künstler führte die Besucher selbst durch die Ausstellung und erklärte seine Bilder und Objekte. "Meine Kunst und mein Stil sind inspiriert und beeinflusst durch die Natur und das tägliche Leben. Die fränkische Landschaft gibt mir immer wieder einen Anstoß zu meinen Objekten und Bildern", sagte er. "Meine grundsätzlich positive Lebenseinstellung spiegelt sich oft in meinen farbenfrohen Werken wider."



Als Autodidakt habe er sich in verschiedensten Techniken weitergebildet und durch den Kontakt mit anderen Künstlern werde seine Kreativität immer wieder angeregt. "Sind anfangs viele der Gemälde fast im Naturstil entstanden, wechseln die Bilder nun auch häufig in die abstrakte Malweise", so Hannes Betz. So zeigt er Acryl-Gemälde, die er teils als Collagen mit Gräsern und anderen Pflanzen angefertigt hat, ein echtes, konserviertes Spinnennetz in einem Bild, das von einem alten Fensterrahmen aus Holz gefasst ist, moderne Bilder sowie Skulpturen.



Er arbeitet auch mit verkohlten Hölzern, die in seinen Bildern neue Assoziationen wecken. So offenbart die Ausstellung einen Teil seiner künstlerischen Bandbreite. Hannes Betz ist aber nicht nur im Weinhaus Schaffner zu sehen, er präsentiert seine Arbeiten auch am 20. Mai von 10 bis 19 Uhr mit 17 Künstlern und Kunsthandwerkern in seinem Kunst- und Handwerkerhof in Westheim.