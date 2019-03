Mit Bienenfleiß und neuen Ideen

EbernDie Jubiläen in der Stadt Ebern reißen nicht ab. So auch beim Bürgerverein, denn 2019 kann nicht nur die Wandergruppe auf ihr 40-jähriges Bestehen zurückblicken. Die Planungen für ein Jubiläums-Fest, das voraussichtlich im September stattfinden soll, beginnen in Kürze, informierte Wandergruppen-Sprecher Uwe Werner am Freitag bei der Jahresversammlung des Bürgervereins.

Auch der Vorsitzende des Bürgervereins selbst, Ingo Hafenecker, freute sich zum 40. Male eine ordentlich einberufene Jahresversammlung abhalten zu dürfen. "Eigentlich wollte ich dem Verein damals ja nur aus der Verlegenheit helfen, so ganz ohne Vorsitzenden dazustehen", erinnerte er sich. Doch nun ist er schon seit 40 Jahren das Gesicht des Bürgervereins.

Ob er deswegen aufhören will? "Nächstes Jahr sind Neuwahlen", kündigte der 80-Jährige an. "Aber was dann ist, kann ich jetzt noch nicht sagen." Klingt also ganz so, als haben ihn die 40 Jahre noch nicht amtsmüde gemacht. Und so wie Ebern ihn kennt, steckt er auch heute noch voller Ideen.

Eine Aktion, die im letzten Jahr sehr erfolgreich war, wird auch in diesem Jahr fortgeführt. So beteiligt sich das Heimatmuseum Ebern wieder an der Aktion "Kunst geht fremd", die 2019 unter dem Motto "... und zeigt Kante" steht.

In sozialen Medien vertreten

Diese Aktion war im letzten Jahr auch der Auftakt für die erweiterten Facebook- und Instagram-Aktivitäten des Vereins, die sehr gut angenommen werden. Auch der Vorsitzende würdigte dies. "Ich hab zwar selber nix damit am Hut, aber wenn Sie Freunde und Bekannte haben oder selbst in diesen sozialen Netzwerken unterwegs sind, dann schauen Sie vorbei", warb er in seiner ihm eigenen Art in der Versammlung.

Weitere Eberner Jubiläen in diesem Jahr sind der 50. Geburtstag des Gymnasiums, 60 Jahre Barbara-Kapelle und - das erste Altstadtfest mitgerechnet - findet auch diese beliebte Veranstaltung heuer im Sommer zum 40. Mal statt. Ob und wie diese Feste im Museum abgebildet werden, das konnte Hafenecker bei der Versammlung noch nicht sagen. So wird das Museumsjahr dieses Mal einige Überraschungen bereithalten.

Direkt aus Würzburg nach Ebern

Doch ein Highlight kommt auf jeden Fall gleich zu Beginn des Jahres. Denn die Ausstellung "Aus der Wabe in die Welt", die im letzten Jahr auf der Landesgartenschau in Würzburg zu sehen war, wird ab dem 24. März in der xaver-mayr-galerie zu sehen sein.

Spätestens seit der Bürgerverein die Konzeption und Erstellung dieser Ausstellung auf der Landesgartenschau, in Zusammenarbeit mit Studenten der Museologie/Museumswissenschaft der Uni Würzburg übernommen hat, ist in der gesamten unterfränkischen Museums-Szene und beim Bezirk bekannt "in Ebern gibt es ein rühriges Heimatmuseum."

Deshalb macht die vom Bezirk als Wanderausstellung geförderte Ausstellung auch als Erstes Station in Ebern, wo die Studenten die Ausstellung sogar extra für die Galerie angepasst haben. Ergänzt wird die Kulturgeschichte der Biene noch durch Beiträge von Bund Naturschutz und dem örtlichen Imkerverein.

Doch auch das vergangene Jahr war im Bürgerverein sehr erfolgreich. Nicht nur die zahlreichen Feste, die der Verein stemmt, waren gut besucht. Auch das Museum konnte mit 616 und die Galerie mit 614 Besuchern punkten.

Rekordbesuch in Würzburg

Eine Sonderausstellung der Bilder des Jagdmalers Willi Schütz im Steigerwaldzentrum in Handthal sahen gar über 1000 Menschen und der Erfolg der Ausstellung auf der Landesgartenschau brach mit mehreren Tausend Besuchern sicher alle bisher dagewesenen Rekorde. Zudem freute sich Hafenecker über die Würdigung des Leichenbitter-Stabes als einem der 100 Heimatschätze.

Aber auch die Wandergruppe ist, nachdem sie vor einigen Jahren noch als fast tot galt, sehr aktiv und bietet im Jahr 2019 ganze zwölf Wanderungen an, wobei eine sogar über drei Tage geht. Die genauen Termine der Wanderungen können unter anderem über die Homepage des Bürgervereins (heimatmuseum-ebern.de) eingesehen werden.

Ein weiteres Glanzlicht ist das geplante Erscheinen zweier neuer Heimatblätter. Eines davon, das in einer ganz besonderen Form entsteht, beschäftigt sich mit den Sagen und Legenden im Raum Ebern. Das zweite soll sich der Marienkapelle widmen.