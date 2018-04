Millionenprojekt in Haßfurt startet im Keller

Ralf Röckelein-Sarré griff an die Decke. Mit seiner Hand berührte er mehrere Leitungen, die verlegt sind. Überall seien Reparaturstellen, sagte er. Es werde höchste Zeit, dass hier eine neue Installation montiert werde, erklärte der Mitarbeiter des Hochbauamtes des Landkreises den Mitgliedern des Kreistag-Ausschusses für Bau und Verkehr, der am Mittwochnachmittag die Heinrich-Thein-Berufsschule in Haßfurt besichtigte.



Die Kreisräte informierten sich in der Sitzung mit der Besichtigung unter Leitung von Landrat Wilhelm Schneider (CSU) über die Generalsanierung der Schule. Das Projekt ist eine Mammutaufgabe in vielfacher Hinsicht. Es kostet rund 25 Millionen Euro und dürfte bis in die Jahre 2022/2023 dauern, wie Röckelein-Sarrés Kollegin Eva Mangold auf Anfrage bestätigte.



Das Komplizierte: Der Unterricht muss weiterhin möglich sein. Und organisatorisch ist die Sanierung mit viel Aufwand verbunden, weil die Haßfurter Berufsschule aus mehreren Gebäudekomplexen besteht, die zum größten Teil an der Hofheimer Straße liegen. Einige Häuser sind von der Generalsanierung nicht betroffen.



Ziel der Generalsanierung ist auch, die verschiedenen Unterrichtseinheiten und Ausbildungsrichtungen an einem Ort zu bündeln. Bisher ist es so, dass Klassenzimmer und Werkstätten für eine bestimmte Ausbildung nicht in einem Haus untergebracht sind und Lehrer sowie Schüler deshalb "wandern" müssen. Das kostet Zeit, die für den Unterricht fehlt. Mit der umfassenden Erneuerung soll dieses Manko beseitigt werden. "Wir wollen zusammenholen", was zusammengehört, beschrieb Jochen Brüggemann das Anliegen. Der stellvertretende Schulleiter ist eine Art Projektleiter der Schule für die 25-Millionen-Euro-Maßnahme.



In einem der Haupttrakte der Berufsschule geht es los mit den Sanierungsarbeiten. Und zwar in dem Teil mit Lehrerzimmer, kaufmännischer Abteilung, den Räumen für Metalltechnik und Schreiner sowie IT und Jugendsozialarbeit. Noch genauer gesagt: Die Sanierung beginnt in den nächsten Tagen, wenn die Heizperiode abgeschlossen sein wird, mit der Sanierung der Heizung und den Installationen für Wasser, Strom und Gas.



"Alles kommt raus", kündigte Ralf Röckelein-Sarré an, als der Ausschuss im Heizungsraum stand. Die Technik, die Installationen und die Leitungen sind veraltet. Vieles ist noch Standard der 1960er Jahre. Es wird eine komplett neue Heizung eingebaut, die mit Gas und Pellets betrieben werden soll. Energetisch werde die Schule auf den neuesten Stand gebracht, erklärte der Fachmann und erinnerte in diesem Zusammenhang an die Anfänge der Schule, als noch mit Erdöl geheizt wurde und Unmengen dieses Kraftstoffs verbraucht worden sind.



Bei den Sanierungsarbeiten, die im Keller des Traktes mit Lehrerzimmer starten, "wird man von außen nicht viel sehen", schilderte Ralf Röckelein-Sarré dem Ausschuss. Einfach werden die Arbeiten im Untergeschoss nach seiner Darstellung nicht, denn "wir sind sehr beengt".