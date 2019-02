Messing rucksackweise geklaut

In einem Rucksack hat ein 40-jähriger Arbeiter aus dem Maintal mehrfach Messingteile aus einer Haßfurter Fabrik mitgehen lassen. Insgesamt erbeutete der Dieb laut Anklage der Staatsanwaltschaft 210 Kilogramm Messing zu einem Marktwert von 1050 Euro zwischen April und September 2018 von seinem damaligen Arbeitgeber.

Am Mittwoch verurteilte ihn das Amtsgericht wegen gewerbsmäßigen Diebstahls in acht Fällen zu einer siebenmonatigen Freiheitsstrafe, die für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt ist. Als Bewährungsauflage muss der Verurteilte 1500 Euro an die Kinderkrippe in Happertshausen berappen.

"Es war so", gab der Angeklagte seinen "großen Fehler" zu. Immer wieder habe er kleinere Mengen an Messingteilen mitgenommen, bis er schließlich am 27. September vergangenen Jahres bei einer Taschenkontrolle beim Verlassen der Fabrik mit 20 Kilogramm Messing im Rucksack erwischt wurde. Bei einer Hausdurchsuchung fanden Polizeibeamte dann den Rest des Diebesguts.

Eine Mitarbeiterin der Fabrik sagte im Zeugenstand, dass man dem Dieb durch eine E-Mail auf die Schliche kam, in der der Angeklagte als Langfinger beschuldigt wurde. Daraufhin habe das Unternehmen eine Taschenkontrolle beim Schichtwechsel durchgeführt, bei der der Dieb aufflog. Ihm wurde fristlos gekündigt. Das Diebesgut habe der 40-Jährige in einer Waschmittelbox in seinem Rucksack transportiert. Auf die Waschmittelbox habe er eine Brotzeitdose platziert, um das Diebesgut zu verstecken. Er habe wahrscheinlich noch wesentlich mehr geklaut. Nachzuweisen sei ihm das jedoch nicht, gab die Angestellte zu Protokoll.

Mehrfach vorbestraft

Es war nicht die erste Missetat des Angeklagten. Neun Einträge stehen in seinem Bundeszentralregisterauszug, davon vier einschlägige Vermögensdelikte wie Betrügereien oder das Erschleichen von Leistungen. In seinem Plädoyer beließ es der Staatsanwalt - im Zweifel für den Angeklagten - bei nur drei Diebstählen, die allerdings gewerbsmäßig waren, da es sich bei dem Diebesgut um typische Hehlerware handelte, die der Dieb zu Geld machen wollte, um seine Schulden in Höhe von 15000 Euro abzuzahlen.

Der Anklagevertreter beantragte eine zwölfmonatige Bewährungsstrafe, mit der der Angeklagte, der ohne Anwalt erschienen war, einverstanden war. Richterin Ilona Conver ging in ihrem Urteil von acht Fällen des Diebstahls aus und nicht von der "bodybuildermäßigen Menge" von drei Fällen, bei der der 40-Jährige jeweils 95 Kilogramm Messing in seinem Rucksack hätte transportieren müssen. Der Verurteilte, der auch die Kosten des Verfahrens tragen muss, nahm das Urteil an.