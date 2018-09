Meisterschülerin kehrt in ihre Heimatstadt zurück

Für die Dauerausstellung "Auf der Spur von Jesus" hat Lisa Wölfel ein Bild zur Auferstehung gemalt. Der Verein "Bibelwelten", Träger des Bibelkellers, freut sich, dass die offizielle Vorstellung dieser Auftragsarbeit mit einer Werkschau der jungen Künstlerin verbunden werden kann. Eröffnet wird die Ausstellung am Samstag, 29. September, um 17 Uhr. Die Laudatio hält der Philosoph und Soziologe Patrik Fritz. Lisa Wölfel führt dann selbst durch die Ausstellung.

Zu sehen ist die Präsentation zu den Öffnungszeiten von "Auf der Spur von Jesus" jeden Sonntag von 14 bis 17 Uhr. Auch während des Straßenfestes ist der Bibelkeller jeweils von 15 bis 17 Uhr geöffnet. Führungen durch die Ausstellung finden außerdem zur "Nacht der offenen Kirchen" am Freitag, 12. Oktober, ab 20, 21 und 22 Uhr statt.

Lisa Wölfel wurde 1988 in Schweinfurt geboren und wuchs in Haßfurt auf. Sie studierte freie Malerei an der Akademie der bildenden Künste in Nürnberg bei Thomas Hartmann. Dort wurde sie zur Meisterschülerin ernannt. 2015 erhielt sie den Förderpreis des Kunstpreises der Nürnberger Nachrichten, 2016 den Kunstpreis des Landkreises Haßberge. Die Künstlerin lebt und arbeitet in Leipzig.

Mit der Ausstellung "Heimspiel kehrt sie in ihre Heimatstadt zurück und gibt einen Einblick in ihr vielseitiges künstlerisches Schaffen. Über die Auftragsarbeit von "Bibelwelten" hat sie sich sehr gefreut. Das Bild entstand auch in weiten Teilen nicht in ihrem Atelier in Leipzig, sondern in ihrem Elternhaus in Haßfurt.