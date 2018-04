Mehrere Autos kollidieren bei Ebelsbach

Der Unfall passierte am Freitagabend gegen 18 Uhr auf der Straße zwischen Eltmann und Ebelsbach genau auf der Brücke über die Bahnlinie Schweinfurt-Bamberg. Eine 18-Jährige Autofahrerin war mit ihrem Hyundai mit HAS-Zulassung in Richtung Eltmann unterwegs. Sie kam dabei aus unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn, wie die Polizei Haßfurt in ihrem Bericht am Samstag mitteilte.



Der Hyundai der jungen Frau kollidierte mit einem entgegenkommenden Seat, den ein 47-jähriger Autofahrer aus dem Nachbarlandkreis Rhön-Grabfeld steuerte. Der Seat wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen einen Opel geschleudert, an dessen Lenkrad eine 20-Jährige aus dem Kreis Haßberge saß.



Die Bilanz des Unfalls: Vier Personen in den drei Autos erlitten leichte Verletzungen. Den Gesamtschaden schätzt die Inspektion in der Kreisstadt auf rund 33 000 Euro. Die drei Wagen waren stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden.