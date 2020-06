Mehr Platz für Waldbestattungen: Theres beschließt Erweiterung des Ruheforsts Maintal

Für eine Erweiterung des Ruheforsts in Obertheres hat sich der Gemeinderat Theres bei seiner Sitzung am Donnerstag ausgesprochen. Im Jahr 2015 wurde der "Ruheforst Maintal", wie er offiziell heißt, mit einer ersten Teilfläche im Waldgebiet zwischen Obertheres und Buch seiner Bestimmung übergeben. Zwischenzeitlich habe sich die Anzahl der Anfragen nach solchen alternativen Bestattungsformen erhöht, erklärte Bürgermeister Matthias Schneider.

Der Betreiber beantragte nun bei der Gemeinde, eine weitere Teilfläche gemäß dem Flächennutzungsplan zu widmen, um weitere Bestattungen durchführen zu können. Im bestehenden Bereich können einzelne Baum-Wertstufen aktuell nicht mehr angeboten werden, sodass die Inbetriebnahme eines weiteren Abschnittes notwendig ist, heißt es in der Begründung.

Die Inbetriebnahme weiterer Abschnitte müsse vorab vom Landratsamt Haßberge genehmigt werden. Antragsteller ist die Gemeinde Theres. Die geplante Erweiterung betrifft eine Fläche von 1,6 Hektar und befindet sich angrenzend in südlicher Richtung an die bisherige Ruheforst-Fläche. Die Nutzungsänderung der weiteren Teilfläche in einen Ruheforst sowie die notwendigen Rodungen wurden mit Bescheid des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Schweinfurt im März 2020 bereits genehmigt. Der Plan der einzelnen Biotope mit GPS-Einmessung der Standorte und Bestimmung der Baumarten liegt vor.

Weiterhin besprach der Gemeinderat den Haushalt für das laufende Jahr, welcher in der Juni-Sitzung verabschiedet werden soll.