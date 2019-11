Max Giesinger reist nach Eyrichshof

Eyrichshof So einer hat noch gefehlt im Set-Up für das Rösler-Open-Airsauf Schloss Eyrichshof 2020. Für vielseitige Interessen ist gesorgt, vom Liedermacher bis zu Brachial-Rockern, vom Volx-Pop bis zum Belcanto - warum also sollten nicht auch die Herzen der jungen Frauen und Schwiegermütter höher schlagen? Max Giesinger, bekannt durch Hits wie 80 Millionen", "Wenn sie tanzt" oder "Legenden", setzt die Reihe mit jungen deutschen Sängern und Songwritern fort, in der in den letzten Jahren Wincent Weiss, Johannes Oerding oder Mark Forster Tausende von Eyrichshof-Besuchern begeistert hatten.

Nun also der Frauenschwarm aus dem Schwarzwald, der spätestens seit 2016 zu den Großen den Branchen zählt. Zumindest hat Giesinger seinen festen Platz in den Musikkanälen, im Fernsehen (Jury-Mitglied bei "The Voice Kids" oder "The Masked Singer) und in den Herzen der Fans gefunden. Etliche Newcomer- und Shooting-Star-Preise hat er eingeheimst. Gestern Abend - lange nach Redaktionsschluss - war der 31-Jährige einer der Favoriten für den Publikumspreis bei der "Bambi"-Verleihung in Baden-Baden.

Schon 2017 hatte Max Giesinger auf der Wunschliste von Veranstaltungsmanagerin Gaby Heyder gestanden. Jetzt, für das Rösler-Open-Air 2020 hat es also geklappt. Giesinger wird den Auftakt im Schlosshof am Dienstag, 21.Juli, übernehmen. Für diesen "Kracher", schreibt Veranstaltungsservice-Sprecherin Laura Velten in der Pressemitteilung, wird die "Nacht der Stimmen" mit Viva Voce & Co., die ursprünglich für den Dienstag geplant war, auf den Freitag, 24. Juli, verlegt.

2011 hatte Max Giesinger, bis dato Straßensänger mit Gitarre, bei der TV-Show "The Voice of Germany" den vierten Platz belegt, ein Cover des Goyte-Hits "Somebody that I used to know" wurde auf Youtube millionenfach geklickt. Doch den eigentlichen Durchbruch brachte das zweite Album "Der Junge, der rennt" mit der Hit-Single "80 Millionen". Seither ist der Songwriter Garant für Radiohits. "Die Reise", So heißt die aktuelle CD und das dazugehörende Tourneeprogramm, geht weiter - und zwar im Eiltempo.

Was es bedeutet, so viel in der Öffentlichkeit präsent zu stehen, und wie sich sein Leben in den vergangenen turbulenten Jahren verändert hat, reflektiert das "Reise"-Album. "Weder das ständige Unterwegs- noch das Alleinsein machen mich glücklich, sondern die Mischung aus beidem und die damit verbundene Abwechslung", sagt Max Giesinger. Immer wieder - Eltern in Ebern aufgepasst! - liest man in den Medien auch, dass er sich nach einer Frau fürs Leben sehne und danach, irgendwann anzukommen. Es sei schwer die Richtige zu finden, wenn man ständig unterwegs ist. "Ich glaube, ich treffe meine Traumfrau im echten Leben, wenn ich am wenigsten damit rechne", sagt er. Warum nicht in der romantischen Atmosphäre des Schlosshofs von Eyrichshof?

Tickets für Max Giesinger gibt es ab Samstag, 23.11.2019 unter www.kartenkiosk-bamberg.de, unter der Tickethotline des Kartenkiosk Bamberg 0951 23837 und an den bekannten Vorverkaufsstellen, so auch in den FT-Servicepoints in Ebern (Reisebüro Ebern) und Zeil (Poststelle Holch).