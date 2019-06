Massenansturm auf Schloss Eyrichshof zum Gartenmarkt

Neben der Bergkirchweih in Erlangen und Rock im Park in Nürnberg gibt es über Pfingsten noch einen Massenauflauf in Nordbayern: Bereits am ersten Tag herrschte beim Gartenfest zu Schloss Eyrichshof bei Ebern Massenandrang. Die Besucher reisten aus ganz Nordbayern und Südthüringen an.

Neben Pflanzen und Garten-Accessoires ist das Angebot enorm. Die Palette reicht vom Whirlpool bis zum Ascot-Hut. 200 Aussteller bieten im Stadtteil von Ebern (Kreis Haßberge) alles, bloß keine Allerweltsdinge.

Aber nicht nur für den gehobenen Geschmack ist etwas dabei: Fachvorträge, Kinderprogramm, Musik und Vorführungen im weitläufigen Schlossareal mit Park, Gutshof, Schlosshof und jede Menge Räumlichkeiten im Schloss und dessen Nebengebäuden sorgen selbst bei einem mehrstündiger Bummel einer faszinierenden Entdeckungsreise. Auf die begaben sich am Samstag bereits Tausende und nahmen am Abend ihre Waren gleich schubkarrenweise mit nach Hause.