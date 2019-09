Marterle bei Horhausen wurde zerstört

Die Gemeinde Theres wird Strafanzeige gegen Unbekannt stellen, da das spätbarocke Marterle aus dem 18. Jahrhundert in den Kammerwiesen bei Horhausen offensichtlich mutwillig zerstört wurde. Gleichzeitig stellt sie demjenigen 500 Euro Belohnung in Aussicht, der Hinweise geben kann, die zur Aufklärung der Tat führen. Dies beschloss der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montagabend.

Wie der amtierende Bürgermeister Manfred Rott (CSU) mitteilte,ist der Aufsatz des Bildstocks abgebrochen worden und nicht einfach von selber herabgefallen. Das Denkmal war erst 2013 für 3800 Euro auch mit privaten Spenden restauriert worden und ist für die Bürger von Horhausen deswegen von großer Bedeutung, da dort neue Feldgeschworene in das Siebenergeheimnis eingeführt werden.

Was Manfred Rott weiterhin beunruhigt, ist die Tatsache, dass nicht alle Hunde in der Gemeinde ordnungsgemäß angeleint sind und dass es bereits mehrere Bissattacken gegeben hat. So sei ein großer Hund in Obertheres ohne Leine und ohne die Begleitung seines Besitzers im Ort herumgelaufen. Zudem habe in Untertheres ein Hund bei einem Kampf mit einem anderen Hund dem Gegner ein Bein abgebissen und eine Joggerin sei in Untertheres von einem Tier gebissen worden. "Manche Hundehalter sind völlig uneinsichtig", so Manfred Rott. "Sie sagen: ,Dazu habe ich eine Versicherung', was überhaupt nicht akzeptabel ist, wenn andere zu Schaden kommen." Er schlägt vor zu prüfen, welche Maßnahmen die Gemeinde ergreifen könne.

Der Rot-Kreuz-Kreisverband muss aufgrund von Beanstandungen durch das Gewerbeaufsichtsamt die Rettungswache in Haßfurt für 1,113 Millionen Euro umbauen beziehungsweise neu aufteilen und erweitern. Die derzeit genutzten Räumlichkeiten entsprechen nicht mehr den aktuellen Vorgaben insbesondere in Bezug auf die Hygienestandards. Wie Manfred Rott mitteilte, hat der Kreisverband daher den Antrag an die Gemeinde Theres um einen Zuschuss in Höhe von fünf Euro pro Einwohner als Beteiligung an den Kosten gebeten. Weil die Rettungswache Haßfurt einen erheblichen Teil zur Notfallversorgung auch in der Gemeinde Theres beiträgt, stimmte der Gemeinderat dem einmaligen Baukostenzuschuss in Höhe von 13 540 Euro zu.

Die Zusammenarbeit in der Allianz Main & Haßberge wird immer intensiver. So wurden die jährlich vorgeschriebene Spielplatzhauptinspektion und die Prüfung der elektrischen Anlagen und Betriebsmittel ausgeschrieben und vergeben. Dadurch, so Rott, würden Kosten eingespart. Seit August hätten die beteiligten Kommunen auch eine gemeinsame Fachkraft für Arbeitssicherheit. Geplant sei noch die gemeinsame Vergabe der arbeitsmedizinischen Betreuung der Kommunen. Für das Projekt Mitfahrbänke sei mittlerweile eine Förderung von 35 638 Euro bewilligt worden, so dass nun zügig mit der Umsetzung begonnen werden solle. Für das Projekt "Aus- und Weitsichten" habe die Allianz die Meisterschule für das Schreinerhandwerk in Ebern als Kooperationspartner gewonnen. "Derzeit entwerfen Schüler bis Anfang November Modelle für die Gestaltung der Aussichtspunkte", so Rott. Zusätzlich sollten die Aussichtspunkte mit Panoramatafeln ausgestattet werden. Außerdem organisiere die Allianz Motorsägenurse für die Bauhofmitarbeiter und die Feuerwehren.

Zum Schluss erläuterte Manfred Rott, dass die Anträge der SUBT (Soziale und Unabhängige Bürgergemeinschaft Theres) auf Reaktivierung des Bahnhalts in Obertheres und auf nachhaltige Bewirtschaftung des Gemeindewalds noch nicht behandelt werden konnten. Es gebe noch Klärungsbedarf, sagte er.