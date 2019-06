Man darf über den Tod schmunzeln

"Sie hat mir der Himmel geschickt." Diesen Titel trägt die Karikaturenausstellung rund um das Thema Sterben, Tod und Trauer, die momentan im Bibliothekszentrum am Marktplatz in Haßfurt zu sehen ist. Im Rahmen des Jubiläums "20 Jahre Hospizarbeit" der Malteser-Dienststelle Haßfurt kam die Ausstellung mit 83 Kunstwerken in den Landkreis Haßberge, wie Hospiz-Koordinatorin Claudia Stadelmann erklärte.

Haßfurts Bürgermeister Günther Werner (WG) zeigte sich bei der Eröffnung am Dienstagnachmittag beeindruckt von den Werken, die seiner Meinung nach einen ganz anderen Blickwinkel auf das Thema rund ums Sterben werfen. Für den Bürgermeister sind Karikaturen eine bildliche Form der Satire, die sich als Kritik an bestehenden Werten oder politischen Verhältnissen verstehen und oft als "Waffe" in gesellschaftlichen Auseinandersetzungen verwendet werden.

"Die Karikatur übertreibt bewusst, spitzt zu und verzerrt charakteristische Züge eines Ereignisses oder Personen, um durch den aufgezeigten Kontrast zur Realität und die dargestellten Widersprüche den Betrachter der Karikatur zum Nachdenken zu bewegen", kommentierte das Stadtoberhaupt. Oftmals nehme die Karikatur zu einem aktuellen Sachverhalt Stellung. Die Ausstellung zeigt dem Bürgermeister, wie er sagte, ein anderes Thema, bei dem nichts Politisches und keine bestimmte Person im Visier ist. Es werde vielmehr ein nicht alltägliches Thema aufgegriffen, das oftmals verdrängt wird, weil damit Schmerz und Trauer verbunden sind.

Die ausgestellten Kunstwerke sollen anregen, das Thema Sterben, Tod und Trauer aus einer ganz anderen Blickrichtung zu betrachten, um sich damit auseinanderzusetzen. Beim Anblick der Karikaturen kann der Betrachter eine gewisse Leichtigkeit mit dem Thema Sterben und Tod verbinden. Es ist Humor gefragt. Man darf schmunzeln und lachen.

Bibliotheksleiterin Annelie Ebert bezeichnete die Ausstellung als eine schöne Erweiterung des Angebots im Biz. Sie zeigte sich erfreut über die gute Zusammenarbeit mit der Malteser Hospizarbeit. Die Ausstellung läuft bis 28. Juni und kann während der Öffnungszeiten betrachtet werden. Zeitgleich wird die Ausstellung im Seniorenzentrum in Knetzgau präsentiert; dort wird sie am Donnerstag, 6. Juni, um 14.30 Uhr mit Bürgermeister Stefan Paulus eröffnet. Begleitend zu der Ausstellung finden verschiedene Vorträge zum Thema Sterben, Tod und Trauer statt. Den Auftakt machte die Trauerbegleiterin Tanja Kremer, die interessierte Besucher über das Thema "Alles rund um die Bestattung" aufklärte.