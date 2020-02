Märchenkostüme prägten den Eltmanner Gaudiwurm

Der 56. Faschingszug war am Faschingsdienstag das Highlight der närrischen Zeit in Eltmann. Der Gaudiwurm rundete die fünfte Jahreszeit in der Wallburgstadt ab und setzte den Schlusspunkt. Dabei sahen die Zuschauer zahlreiche Fußgruppen, die zum Märchenthema und unter dem Motto "Mit Türmli auf großer Wanderschaft" durch die Altstadt zogen.

Petrus meinte es gut mit den Narren und hielt seinen Schirm über die Stadt am Main. Auf dem Marktplatz und in der Feuerwehrhalle konnte somit das "geile Ende" gefeiert werden, nachdem der Zug mit seinen 20 Fußgruppen und den zwölf Wagen durch war.

Wie alljährlich liefen die vier Kindergärten aus Eltmann und den Stadtteilen mit ihren tollen Kostümen im Zug mit. Sie traten quasi in Konkurrenz und bekamen den größten Beifall. Die Kinder und ihre Betreuerinnen hatten das Thema Märchen umgesetzt und kamen als Froschkönige (Eltmann), bunte Papageien (Weisbrunn), Clowns (Limbach) und mit einem bunten Märchenwagen (Sankt Josef Eltmann). Das Faschingskomitee nannte seinen Wagen "Knusper, Knusper, Häuschen - Das FKE ist aus dem Häuschen".

Bei den Themen erinnerten die "Dippacher Gfruana" an die Wiedervereinigung: "Die Mauer muss weg, ham sa gedacht. Des hat uns ,Gfruana' a paar Ossis gebracht." Der Stammtisch "Franziskaner" sprach sich für "Freibier for Future" aus. Die "Eschenbacher Weibsen" ließen sich nicht in die Karten schauen und das FCKW Weisbrunn gewährte einen Blick in seine kleine Farm: "Huhn, Bienen, Emu, Nadu, Alpaka und Iberico-Schwein können bei uns glücklich sein". Kommunalpolitische Themen und die bevorstehende Wahl gingen an den Narren anscheinend vorbei.

Dafür gab es herrliche Fußgruppen wie das Duett Margot Cramer und Gerlinde Plontasch mit dem Thema "Schüler ohne Grenzen" und ihrem kleinen Schulbus. Selbst der ausbleibende Winter bereitete keine Sorgen: "Zum Aprés-Ski brauchen wir kann Schnee. Hauptsache, der Abend wird schee." Und dafür war zum Schluss bei der Party bestens gesorgt.