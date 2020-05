Lücken im Hofheimer Haushalt tun sich auf

Der Spruch "Alles neu macht der Mai" gilt auch für den Hofheimer Stadtrat: von 22 Posten wurden bei den Kommunalwahlen im März elf neu besetzt. Am Dienstagabend wurden die neuen Bürgervertreter während der konstituierenden Stadtratssitzung im "Haus des Gastes" vom Ersten Bürgermeister Wolfgang Borst (CSU) vereidigt. Sie heißen Walter Dietz, Florian Berwind, Christian Bühler, Konrad Spiegel, Daniel Beyer, Britta Lutz, Ulrich Goschenhofer, Peter Troll, Alexander Häpp, Jens Weinkauf und Hans-Werner Ulrich.

Keine Änderung gab es bei der Wahl der beiden stellvertretenden Bürgermeister. Zweiter Bürgermeister Reinhold Giebfried wurde mit 19:2 Stimmen ebenso wiedergewählt wie die Dritte Bürgermeisterin Julitta Ott, die ebenfalls mit 19:2 Stimmen ein eindeutiges Votum erhielt.

Das Sitzungsgeld bleibt bei 30 Euro. Eine Erhöhung wäre in der aktuellen Situation nicht angebracht, sagte Borst. Der Geschäftsleiter der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Hofheim, Andreas Dellert, informierte das Gremium, dass Ladungen zu Sitzungen, Beschlussvorschläge oder Protokolle künftig per Ratsinformationssystem als E-Mail verschickt werden. Dafür müssten sich die Stadträte elektronische Endgeräte wie Tablets oder Laptops anschaffen. Für diesen Aufwand beschloss das Gremium, eine Entschädigung von 20 Euro pro Sitzung auszuzahlen.

In der Geschäftsordnung wurde neu festgelegt, dass Ausschüsse Projekte bis zu einer Höhe von 100 000 Euro selbst absegnen können. Bisher lag die Obergrenze bei 50 000 Euro. Dies sei beispielsweise bei Grundstücksverkäufen der Fall. Borst begründete die Erhöhung der Entscheidungsgrenze mit der Teuerungsrate. Zudem werde der Stadtrat entlastet.

Das Gehalt des Bürgermeisters wurde im nichtöffentlichen Teil der Sitzung besprochen. Auf telefonische Nachfrage der Redaktion gab Borst bekannt, dass der Erste Bürgermeister mit Besoldungsgruppe A16 bezahlt wird. Laut Homepage des Öffentlichen Dienstes (www.öffentlicher-dienst.info) sind dies 7389 Euro brutto im Monat. Das Gehalt des Zweiten Bürgermeisters beträgt zehn Prozent des Ersten Bürgermeisters.

Schlechte Nachrichten hatte Borst im Hinblick auf die Haushaltszahlen 2020. Bereits jetzt zeichne sich ab, dass rund 1,5 Millionen Euro durch die Coronakrise im Haushalt fehlen. Daher müsse das Augenmerk in diesem Jahr auf Pflichtaufgaben wie Kanal- oder Straßenbau gelegt werden. Auf weitere Ausgaben müsse man "massiv schauen", meinte der Rathauschef.

Nicht vom Rotstift betroffen ist die Anschaffung eines Drehleiterfahrzeugs für die Freiwillige Feuerwehr. Der Auftrag ging für 720 000 Euro an die Firma Magirus. Die Firma Ludwig wurde für die weitere Ausstattung für knapp 33 000 Euro beauftragt. Der voraussichtliche staatliche Zuschuss beträgt insgesamt rund 258 000 Euro.

Zu den Erschließungsbeiträgen für das Baugebiet "Ellerweg" in Goßmannsdorf informierte Borst, dass die Vorausleistungen die Erschließungsbeiträge komplett decken.

Die Ausschüsse des neuen Stadtrates wurden wie folgt besetzt: Im Hauptverwaltungsausschuss sitzen Alexander Bergmann, Reinhold Giebfried und Michaela Just für die CSU, Walter Dietz und Julitta Ott für die Wählergemeinschaft Goßmannsdorf, Peter Troll (WG Rügheim), Philipp Schubart (Junge Liste Hofheim), Hans-Werner Ulrich (Wählergemeinschaft Lendershausen), Konrad Spiegel (SPD/Freie Bürger) und Jens Weinkauf (Bürgerliste Reckertshausen/Wählergemeinschaft Ostheim).

Im Bau- und Umweltausschuss sind vertreten: Alexander Bergmann, Reinhold Giebfried und Michael Greb (CSU), Florian Berwind und Walter Dietz (WGG), Siegfried Burger (WG Rügheim), Philipp Schubart (JL HOH), Alexander Häpp (WGL), Hubert Bergmann (SPD/FB) und Christian Bühler (RBL/WGO).

Den Waldausschuss bilden Reinhold Giebfried, Michael Greb, Barbara Goschenhofer (CSU), Florian Berwind, Walter Dietz (WGG), Siegfried Burger (WG Rügheim), Daniel Beyer (JL HOH), Alexander Häpp (WGL), Konrad Spiegel (SPD/FB) und Jens Weinkauf (RBL/WGO).

Im Rechnungsprüfungsausschuss sitzen Alexander Bergmann und Michaela Just (CSU), Julitta Ott (WGG), Siegfried Burger (WGR), Philipp Schubart (JL HOH) und Hans-Werner Ulrich (WGL).

In der Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Hofheim sind neben dem Ersten Bürgermeister noch Alexander Bergmann, Reinhold Giebfried, Julitta Ott, Siegfried Burger, Philipp Schubart und ein Mitglied der Wählergemeinschaft Lendershausen vertreten. In den Schulverband wurden entsandt: Barbara und Ulrich Goschenhofer, Michaela Just, Daniel Beyer, Britta Lutz und Peter Troll.

Kommunale Jugendbeauftragte sind Britta Lutz, Florian Berwind, Philipp Schubart und Jens Weinkauf. Kommunale Seniorenbeauftragte sind Christel Teinzer und Dieter Krause. Kommunale Kulturbeauftragte und zuständig für das Büchereikuratorium ist Barbara Goschenhofer.