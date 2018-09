Literaturfestival Haßfurt: Freude zwischen den Buchdeckeln finden

"Literatur muss Spaß machen. Sie soll den Menschen Freude, Vergnügen und Spaß bereiten und sogar Glück", sagte einmal Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki. Zumindest Vor-Freude auf das Literaturfestival Haßfurt weckte die Eröffnungsveranstaltung in der Sparkassengalerie am Dienstagabend bei den rund 150 geladenen Gästen. Zumal sie auch von dem Autor Roman Rausch mit einer ersten Lese-Kostprobe aus seinem Buch "Tiepolos Geheimnis" verwöhnt wurden.

Die fusionierte Sparkasse Schweinfurt-Haßberge hatte groß aufgefahren, um das zweite Literaturfestival "schmackhaft" zu machen. Musik mit dem Duo "Genusswerk" mit Claudia Decker (Gesang) und Klaus Neubert (Gitarre) sowie ein großes Buffet sorgten für einen schönen Rahmen bei der Vorstellung des abwechslungsreichen Programms des Literaturfestivals der Stadt Haßfurt vom 13. bis 21. September.

Die wichtigste Ankündigung aber hatte der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse, Peter Schleich, gleich vorab ausgesprochen: "Ich gebe Ihnen heute bereits die Zusage, dass wir - wenn es ein drittes Literaturfestival geben wird - gern wieder als Sponsor und Gastgeber unseren Beitrag leisten."

Für den Schirmherrn des Literaturfestivals, Bürgermeister Günther Werner, waren der durchschlagende Erfolg und das große Lob aus der Bevölkerung für das erste Literaturfestival ausschlaggebend dafür gewesen, dass dieses Ereignis nicht eine einmaligen Sache blieb. Er freute sich, ein ideenreiches Veranstaltungsprogramm vorzustellen. Wobei jeder der namhaften Autoren auf seine ganz spezielle Art ein Highlight sei.

Die Schriftstellerin und Literaturkritikerin Elke Heidenreich habe festgestellt: "Die Lust an der Literatur ist auch die Lust am Leben. Die Kunst, zu lesen, in ein Buch hineinzufallen, darin zu versinken, kaum noch auftauchen zu können, ist ein Stück Lebenskunst." So lud Günther Werner die Gäste und alle Bürger im Landkreis ein, in die Vielschichtigkeit der Literatur einzutauchen. "Gehen Sie mit uns gemeinsam neun Tage lang auf Entdeckungsreise und nutzen Sie vor allem auch die besondere Gelegenheit die Autoren einmal persönlich kennenzulernen.",

Weil der Stadt die Leseförderung wichtig sei, biete das Literaturfestival auch wieder wunderschöne Geschichten für Kinder.

Stefanie Schleicher von "Osiander" brachte den Gästen die einzelnen Autoren des Literaturfestivals Haßfurt Ute Krause, Thomas Medicus, Hera Lind, Stefanie Stahl, Gina Mayer, Eric Stehfest, Leo&Gutsch, Roman Rausch sowie Suzanne von Borsody (die Frida Kahlo lesen wird) näher. Zudem präsentierte sie Videoclips einiger Autoren, in denen diese ihre Freude zum Ausdruck brachten, in Haßfurt lesen zu dürfen.

Einen kleinen Vorgeschmack gab Roman Rausch, der unter dem Namen Jo Kilian den historischen Residenz-Krimi "Tiepolos Geheimnis" verfasste. Er las einen Auszug aus dem Roman um das Fresko in der Würzburger Residenz von Giambattista Tiepolo und signierte anschließend noch.

Tickets für alle Lesungen sind erhältlich bei: Kulturamt, Bahnhofstraße 2, Haßfurt, Telefon 09521/688228, Buchhandlung Osiander, Hauptstraße 33, Haßfurt, Telefon 09521/619090, Buchhandlung Glückstein, Obere Vorstadt 6, Haßfurt, Telefon 09521/1303 sowie unter www.adticket.de auch online.