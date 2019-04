Letzter Kinderschwimmkurs der Wasserwacht im Zeiler Hallenbad

Der vorläufig letzte Kinder-Schwimmkurs der Wasserwacht-Ortsgruppe Sand/Zeil im Zeiler Hallenbad war am Samstag für das Bayerische Rote Kreuz Anlass dafür, nochmals auf die brisante Situation aufmerksam zu machen, dass das Bad im Sommer geschlossen werden soll. Die Stadt kann eine Sanierung (oder Neubau) des Hallenbades nicht verkraften. Eingeladen waren in das Zeiler Hallenbad Lokalpolitiker, die sich vom stellvertretenden Vorsitzenden der Wasserwacht Sand/Zeil, Johannes Rennert, informieren ließen.

"Das Besondere an unseren Schwimmkursen ist, dass wir die Kinder im Verhältnis von fast eins zu eins betreuen können", betonte Rennert und resümierte, dass in den letzten Jahrzehnten über 2000 Kinder in Zeil bei der Wasserwacht das Schwimmen gelernt haben. Jedes Jahr fand im Frühjahr und Herbst ein Kurs mit etwa 20 bis 25 Teilnehmern im Alter von fünf bis neun Jahren statt, die von jeweils 16 bis 18 Ehrenamtlichen der Wasserwacht das Schwimmen beigebracht bekamen. "In anderen Schwimmkursen kommt vielleicht ein Betreuer auf sieben Kinder", sagte Rennert, der auch auf die Erfolgsquote stolz ist. Über 80 Prozent der Kinder haben stets zum Ende des Kurses erfolgreich das Schwimmabzeichen "Seepferdchen" abgelegt. Julian Müller, der Vorsitzende des Schwimmclubs Haßberge, bestätigte: "Das, was die Wasserwacht macht, hat eine unheimlich gute Qualität."

Bürgermeister Thomas Stadelmann (SPD), der zusammen mit einigen Stadträten gekommen war, erläuterte den aktuellen Sachstand. So haben sich Ende Januar die Bürgermeister der zehn Ile-Gemeinden (Zeil, Ebelsbach, Stettfeld, Breitbrunn, Kirchlauter, Eltmann, Sand, Knetzgau, Oberaurach, Rauhenebrach) zusammen mit Landrat Wilhelm Schneider und Innen-Staatssekretär Gerhard Eck (beide CSU) getroffen, um Möglichkeiten eines Allianz-Bades auszuloten. Es wurde eine Standortanalyse in Auftrag gegeben, um den optimalen Platz für einen Neubau zu ermitteln.

Bürgermeister Stadelmann sehe freilich gerne ein neues Hallenbad in Zeil, ist aber auch für andere Möglichkeiten offen, wenn es Argumente für einen bestimmten Standort gibt. Als Allianz erhoffe man sich, dass in München ein zusätzlicher Fördertopf geschaffen werde. Stadelmann verteidigte den Beschluss des Stadtrates und verwahrte sich ausdrücklich gegen die Meinung mancher, die ihn und die Stadträte als Buhmänner hinstellen. "Wir haben alles getan, um das Bad möglichst lange am Leben zu erhalten", sagte der Bürgermeister mit dem Hinweis darauf, dass ohne die Kreativität seiner Mitarbeiter das Bad schon lange hätte schließen müssen.

So zeigte das Stadtoberhaupt bei einem Rundgang durch die Katakomben so manche provisorische Arbeit, wie zum Beispiel die Reparatur eines Filterflansches, der durchgerostet war. Aber auch Betonabplatzungen und Feuchtigkeitsschäden sind extrem, Zu- und Abwasserleitungen marode und die komplette Elektroverteilung müsste erneuert werden. Bei einer Sanierung würde nur noch die Hülle des Bades übrig bleiben, so Stadelmann, alles andere müsste entkernt werden. Und das sei ein Fass ohne Boden, was Zeil alleine auf keinen Fall schultern könne. Außerdem verbiete der Bezug von Stabilisierungshilfe ausdrücklich, Gelder für die Sanierung des Hallenbades zu verwenden, wie es in dem Bescheid steht. "45 Jahre haben wir Zeiler alleine das Hallenbad finanziert", zeigte Stadelmann einen Blick zurück in die Vergangenheit, als es der Fachwerkstadt mit hohen Gewerbesteuereinnahmen damals beim Neubau in den 1970-er Jahren noch sehr gut ging. "Aber jetzt müssen wir alle an einem Strang ziehen", forderte der Bürgermeister auf, für den es sehr wichtig ist, eine neue Schwimmmöglichkeit für Kinder, Senioren, Vereine und die Öffentlichkeit zu schaffen.

Auch Landrat Wilhelm Schneider befürwortete die Allianz als Grundlage für ein neues Hallenbad im Maintal. Er erhofft sich durch den Zusammenschluss einiger Gemeinden eine bessere Fördermöglichkeit. Auch der Landkreis werde sich entsprechend der Anzahl der Realschüler daran beteiligen, versicherte Schneider. Aber nicht nur die Investition in einen Neubau, sondern auch der jährliche Unterhalt spielten bei den angelaufenen Planungen eine große Rolle, sagte er. Hier müsse man abwägen, welche Alternative tragbar sei. Auf jeden Fall werde es einige Jahre dauern, bis ein neues Bad steht, und deshalb müsse man sich auch Gedanken um eine Übergangslösung machen, erklärte der Landrat.

"Wir lassen Zeil nicht alleine", sicherte der Landtagsabgeordnete Steffen Vogel (CSU) zu, der auch auf die Stabilisierungshilfe vom Freistaat in Millionenhöhe für den Schuldenabbau verwies. Ein Zusammenschluss vieler Gemeinden und des Landkreises sei eine sehr gute Lösung für den finanziellen Kraftakt, den ein Hallenbad-Neubau erfordert. Vogel will sich nach eigenen Angaben für eine Lösung der Fördermöglichkeit für ganz Bayern einsetzen, von der dann natürlich auch das Maintal profitieren könnte.