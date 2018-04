Lernen für das Leben

Schülerinnen der Heinrich-Thein-Berufsschule in Haßfurt engagierten sich mit ihrem neuen "Lernen durch Engagement"-Projekt "Mach mit - interkulturelles Füreinander" im Sprachcafé des Haßfurter Mehrgenerationehauses. Seit einigen Jahren ist die Berufsschule Kooperationspartner des BRK-Mehrgenerationenhauses. Im neuen Projekt gestalteten die Schülerinnen der 11. Klasse für Ernährung und Versorgung unter der Leitung der Lehrerinnen Michaela Appel und Karin Albrecht einen interkulturellen Nachmittag unter dem Motto "Rund um Ostern", bei dem allerhand Österliches gebastelt und gebacken wurde.



Den Besuchern des Sprachcafés wird ein wechselndes Angebot geboten, das über Kreativnachmittag, Koch- und Backprojekte oder gemeinsames Tanzen reicht. Gefördert vom Land Bayern öffnet das MGH-Sprachcafé jeden Donnerstag von 16 bis 18 Uhr seine Türen. Unterstützt wird das Team des MGH-Sprachcafés von freiwillig Engagierten und auch regelmäßig von seinen Kooperationspartnern, ohne die die interkulturelle Vielfalt nicht möglich wäre.



"Das kreative Gestalten macht mir besonders Spaß", berichtet Schülerin Barbara Kram aus Unterhohenried, die ein Bastelangebot vorbereitet hat. Ihre kreative Idee, aus Kaffeefiltern Osterhennen zu basteln, konnte sie beim LdE-Projekt anwenden. Lernen durch Engagement zielt auf praktische Wissensanwendung und produktives Einbringen in die Gesellschaft ab.



Das Engagement der jungen Menschen wird im Unterricht geplant, und die Erfahrungen, die sie bei ihrem Einsatz für andere Menschen und die Gesellschaft sammeln, werden reflektiert und mit Inhalten von Bildungs- und Lehrplänen verknüpft. Dadurch sollen die Schüler Unterrichtsinhalte umfassender verstehen lernen und damit motivierter, selbstbewusster und leistungsstärker werden.



Michaela Appel, Fachbereichsleiterin Praxis für Ernährung und Versorgung, war begeistert darüber, wie Ann-Sophie Gehring aus Kirchlauter die gelernten Inhalte praktisch umsetzte. Liebevoll erklärte die Schülerin den im MGH-Sprachcafé anwesenden Kindern Sera und Lenja, wie man den Hefeteig für die Osterhasen ausrollt. Auch mit Erika Hilbert und deren 87-jährigen Mutter hatte sie sichtlich Spaß am Backen und konnte dabei auch etwas von den zwei Frauen lernen.



Die beiden Lehrerinnen Karin Albrecht und Michaela Appel, waren auch stolz auf ihre Schülerin Marie Martyn, die zusammen mit der 79-jährigen Ella Gurland aus Haßfurt Osterkränze aus Papiereiern bastelte. Ella dachte anfangs nicht, dass sie so viel Spaß am Basteln hätte, doch am Ende wollte sie kaum aufhören.



Und ganz nebenbei helfen die Schüler auch dabei, etwas für die Gesellschaft zu tun. Ihre Talente möchten die Schülerinnen weiter in die Gemeinschaft einbringen. Sie können sich durchaus vorstellen, das MGH-Sprachcafé durch ihr freiwilliges Engagement weiterhin zu unterstützen.