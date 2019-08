Leidenschaft für alte Autos

Die Versuchung war zu groß. "Ich konnte einfach nicht widerstehen", sagt Steffen Lohr lachend und schaut mit strahlenden Augen auf seinen Opel Commodore. Den Oldtimer hatte der 38-Jährige in den Gleisenauer Schlosspark mitgebracht.

Dort richtete der Ebelsbacher Werbering in Zusammenarbeit mit dem Zeiler Automobilclub unter der Federführung von Manfred Kuhn zum bereits zehnten Mal ein großes Oldtimertreffen aus. Und die Familie Lohr, zu der auch die beiden Kinder Moritz und Kilian gehören, sowie der Opel Commodore, waren neben zahlreichen weiteren Ausstellern dabei.

Dabei hätte es auch ein Opel Kapitän aus dem Jahr 1960 sein können. "Den haben wir aber aus Zeit- und Platzmangel abgegeben", sagte der gelernte Schmied im Gespräch. Stattdessen haben sich die Unfindener vor gut einem Jahr den 47 Jahre alten und 160 PS starken Commodore zugelegt. "Ursprünglich kommt dieses Auto aus Schweden", erklärte Steffen Lohr und kam dabei auf seine Leidenschaft "für alte Opel" zu sprechen. "Der Grund für meinen schnellen Entschluss, dieses Auto zu kaufen, war, dass es sich noch vollkommen im Originalzustand aus den 1970er Jahren befindet." Demnach sei der Lack noch original "mit leichter Patina."

Auch der Zustand von Motor und Innenraum sei "in einem sehr guten Zustand, da das Auto auch vor meinem Besitzt gepflegt wurde." Weitere Glanzlichter sind der original Dachgepäckträger, eine Liftachse hinten und Bremslichter in der Heckscheibe. "Zudem war es zusätzlich verlockend, dass bei dem Auto viele neue Ersatzteile dabei gewesen sind, auf die ich noch nicht zurückgreifen musste." Fasziniert ist Steffen Lohr immer wieder vom Fahrgefühl. "Dieses kann man mit einem neuen Fahrzeug in keiner Weise vergleichen", kam er regelrecht ins Schwärmen.

Auch von öfter anstehenden Reparaturen lässt er sich nicht die gute Laune verderben. Im Gegenteil. Reparaturen könne man bei einem Oldtimer "selbst tätigen und sich dabei noch in geselliger Runde treffen, austauschen und gemeinsam daran basteln". Doch der alte Opel erwies sich bislang als sehr zuverlässig. Außer für Innen- und Außenpflege war noch kein weiterer Arbeitseinsatz notwendig.

Anders dagegen bei seinen anderen Fahrzeugen, die noch in seinem Besitz sind. Neben seinem Commodore stehen ein 22er Eicher 115/8 (der Bulldog wurde nur etwa 350 Mal gebaut), ein Hercules-Roller (Baujahr 1972) mit einem 50 Kubikzentimeter starken Lüftermotor sowie ein Hercules-Sportbike SB3 (Baujahr 1972) in seinem Fuhrpark. Gerade das Sportbike sowie der Roller erfordern "hin und wieder intensivere Wartungen", da sie auch im Alltag öfter genutzt werden. "Dabei achte ich nicht genau auf die Zeit, die ich dafür aufbringe, da ich mich gerne, lange und intensiv damit beschäftige und auseinandersetze", erklärte der Hobbybastler. Bei seinem ersten Opel Kapitän habe er mehr Zeit geopfert, um ihn zu reparieren und am Laufen zu halten.

Oldtimer interessieren den 38-Jährigen derweil "schon immer". Es war deshalb schon lange sein Wunsch, selbst einen zu besitzen und diesen "für besondere Momente" zu nutzen. Ein solcher ganz spezieller und einzigartiger Moment war die Hochzeit mit seiner Frau Sabrina vor einem Jahr, denn der Commodore diente als Hochzeitsauto. Momentan ist Steffen Lohr mit seinem Fuhrpark "zufrieden und ausgelastet."

Bei einem "unschlagbaren Angebot" würde er sich aber sicher "noch ein Schätzchen zulegen." Seine besonders großen Wünsche: ein Mercedes 190er EVO 2,5l im Originalzustand und fahrtauglich oder ein VW T1 Samba Bus.

Über 300 Fahrzeuge, egal ob auf zwei oder vier Rädern, konnten die zahlreichen Besucher bestaunen. Auch die schwarze "Bauer Saxonette" von Jürgen Stark aus Obertheres, die er seit knapp zehn Jahren besitzt. Warum? "Ich wollte eigentlich schon immer mal Motorrad fahren, habe aber keinen Motorradführerschein. Bis 125 Kubik kann ich aber mit meinem alten Führerschein fahren", lachte der 60-Jährige, der regelmäßig an Oldtimertreffen teilnimmt. "Die Maschine muss genutzt werden, sonst verrostet sie." Traumwetter, Traumkulisse, Traumfahrzeuge - das zehnte Oldtimertreffen im Gleisenauer Schlosspark war wieder einmal ein echtes Glanzlicht.