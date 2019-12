Leben im Smart Home: Eine Familie aus Eltmann hat ihr Haus digital vernetzt und klimafreundlich umgebaut

Mehrere digitale Steuerungssysteme regeln im Hintergrund den Energieverbrauch. Mithilfe von Sprachassistenten können die Jungs mit den verschiedenen Systemen kommunizieren. Matthias Jung hat vieles in Eigenregie ausgearbeitet. Auch kleine Spielereien haben sich dabei eingeschlichen. So gibt es auf der Terrasse etwa einen Bierlift, der aus dem Boden fährt und in dem man Getränke kühlen kann.

Auch der Tierschutz liegt der Familie am Herzen. Sie hat daher am Haus mehrere Nistplätze für heimische Vogelarten angebracht. Wie viel Energie das Haus der Familie erzeugt und welche weiteren Bestandteile es so klimafreundlich machen, lesen Sie hier.