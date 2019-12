Landwirtschaftsmeisterin aus den Haßbergen schließt unterfrankenweit als Jahrgangsbeste ab

Sie ist die Beste Unterfrankens: Susanne Reichert aus Pfarrweisach hat ihre Prüfung zur Landwirtschaftsmeisterin als Jahrgangsbeste abgeschlossen. Ein zentraler Satz, der für Reichert Motivation war, lautet: "Für viele ist die Landwirtschaft mitten im Nirgendwo, doch für uns ist sie das Zentrum unserer Welt." Auf unterfränkischer Ebene erzielte Reichert in ihrer Ausbildungsgruppe mit einem Notendurchschnitt von 1,8 (Meisterprüfung für Landwirtschaft) beziehungsweise 1,0 (Wirtschafterin für Landbau) das beste Ergebnis.

Susanne Reichert ist in der Landwirtschaft aufgewachsen. Sie fand Liebe zu dem Beruf und begann die Ausbildung zur Landwirtin. Nach dem Warum gefragt, sagt sie: "Weil das der fundamental wichtigste Beruf ist." Sie bedauert, dass diese Bedeutung inzwischen bei vielen Menschen in Vergessenheit geraten sei.

Zusammen mit ihrem Lebenspartner bewirtschaftet Reichert einen großen Hof in den Haßbergen. Das junge Paar zeigt sich stets bereit gegenüber Veränderungen und neuen Entwicklungen. Deshalb habe sie sich auch für die Ausbildung zur Landwirtschaftsmeisterin entschieden, sagt Reichert.

Wertvolle Zeit

Die Ausbildung sei eine absolut wertvolle Zeit gewesen. Im Austausch mit Kollegen hätten sich gute Ideen aufgetan - etwa was Verbesserungen bei Produktionstechniken und Ökonomie des eigenen Landwirtschaftsbetriebs betrifft.

Susanne Reichert gibt sich als junge Landwirtschaftsmeisterin kämpferisch. Mit Bedauern stellt sie fest, dass aktuell den gut ausgebildeten Landwirten durch politische und gesellschaftliche Rahmenbedingungen regelrecht die Hände gebunden seien, sinnvolle Investitionen zu tätigen. Für viele Landwirte bestehe - entgegen den eigenen Werten und fachlichem Wissen - eine überzogene Ökologisierung bei der Erzeugung von Lebensmitteln. Viele Betriebe, so auch ihrer, produzierten ohnehin schon weit besser als es der gesetzliche Standard vorschreibe.

Kritik an der Politik

In ihren Augen fachlich wenig begründet "befinden wir uns in einer Phase der regelrechten willkürlichen Disruption (Zerstörung) der Landwirtschaft", sagt sie. Die Landwirtschaft werde pauschal diffamiert, politische Entscheidungen würden mit wenig wissenschaftlichem Hintergrund getroffen und die freie Berufsausübung der Landwirte werde zunehmend eingeschränkt.

Was die Landwirte fordern, so die junge Landwirtschaftsmeisterin aus dem Weisachgrund, seien keine Hilfspakete, sondern "Rahmenbedingungen, eigenverantwortliche Unternehmer sein zu können und nicht Marionetten der Politik".

In ihrer schriftlichen Meisterarbeit hat sich Susanne Reichert mit einer möglichst emissionsarmen Ausbringung von Schweinegülle, die auf ihrem Hof anfällt, beschäftigt. Diese soll, so ihr Ansatz, als humusbildender Mehrnährstoffdünger exakt berechnet und bedarfsgerecht den Kulturen zur Verfügung gestellt werden.

Reichert verglich dabei eine moderne Messtechnik mit der herkömmlichen Laboranalyse, um die Zusammensetzung der Güllewerte festzustellen. Die junge Landwirtschaftsmeisterin konnte durch ihre Auseinandersetzung mit dem Thema eigenen Angaben zufolge wertvolle Erkenntnisse für die praktische Anwendung gewinnen.

Meisterbriefe überreicht

Zusammen mit zwei weiteren Landwirtschaftsmeisterinnen und zehn Landwirtschaftsmeistern nahm Susanne Reichert in Würzburg ihren Meisterbrief offiziell in Empfang. Regierungspräsident Eugen Ehmann überreichte zusammen mit Barbara Kuhn, der Vorsitzenden des Meisterprüfungsausschusses in Unterfranken, die Auszeichnungen.

Bei der Feier im Großen Sitzungssaal der Regierung von Unterfranken lobte Ehmann den Einsatz und die Ausdauer der jungen Meister: "Mit dem Besuch der Fachschule und der anschließenden Fortbildung zum Landwirtschaftsmeister haben Sie sich das notwendige Wissen und die passenden Fertigkeiten für Ihren künftigen Beruf angeeignet. Nutzen Sie Ihre Kenntnisse und Ihre jugendliche Energie, um zusammen mit Ihren Familien Ihre Zukunft zu gestalten."

Neben Reichert zählte auch Silke Schwarz aus Ebern zu den drei besten Absolventen. Ebenfalls aus dem Landkreis Haßberge stammt der Zeiler Sebastian Hetterich.