Landkreis Haßberge ist nun eine "digitale Bildungsregion"

"Eine wirklich gute Nachricht in diesen schwierigen Zeiten", freut sich Landrat Wilhelm Schneider, nachdem im Landratsamt Haßberge die erfreuliche Botschaft eingetroffen war, dass der Landkreis sich jetzt offiziell "Digitale Bildungsregion" nennen darf. Vergangenen Juli hatte der Landkreis nach intensiver Arbeit eine gut 40-seitige Bewerbungsmappe beim bayerischen Kultusministerium eingereicht. Kultusminister Prof. Michael Piazolo und Staatssekretärin Anna Stolz gratulierten nun schriftlich zur gelungenen Bewerbung und der Auszeichnung mit dem Qualitätssiegel. Man hoffe, die "verdiente Auszeichnung sobald wie möglich verleihen [...] und die Feierstunde in absehbarer Zeit organisieren" zu können, schrieb Kultusminister Piazolo.

Auch bei Schulrätin Susanne Vodde, Co-Vorsitzende des Bildungsbeirates, und bei Bildungskoordinatorin Anja Güll war die Freude über die Auszeichnung groß.

Die digitale Ideenbörse

Erst wenige Tage zuvor hatte die Bildungsregion ihre jüngste "digitale" Aktion anlässlich der beginnenden Osterferien gestartet. Unter dem Motto "Langeweile zu Hause?" war anlässlich der aktuellen Corona-Situation eine digitale Ideenbörse mit Links gegen Langeweile ins Leben gerufen worden.

Von klassischen Lern-Apps, Bastelideen und Hörgeschichten für Kinder über Podcast-Empfehlungen für Erwachsene bis hin zu Links, um Opern im Livestream zu erleben: In fünf verschiedenen Kategorien wurden auf www.bildung-digital-erleben.de/langeweile-zu-hause/ verschiedenste Links aus aller Welt für Kinder, Jugendliche, Eltern und andere Interessierte zusammengetragen. Und natürlich sind ebenso lokale Angebote aus der Region hier verlinkt.

Schulrätin Susanne Vodde freut sich über die digitale Ideenbörse der Bildungsregion: "Das ist eine tolle Unterstützung für viele Familien und bringt hoffentlich so manche Abwechslung für die beginnenden Osterferien."

Wer beim eigenen Stöbern übrigens auf neue Ideen stößt oder selbst ein besonderes digitales Angebot in Corona-Zeiten macht, das er in der digitalen Ideenbörse teilen will, kann den entsprechenden Link mit kurzer Erklärung per E-Mail an bildungsregion@hassberge.de schicken. Das Landratsamt freut sich über Anregungen, um die Sammlung weiterzuentwickeln und zu ergänzen.

Malwettbewerb

Dass die "digitale Bildungsregion" Haßberge auch die analogen Wege nicht vergisst, ist allen Beteiligten ebenso wichtig. Und so haben sich neben der digitalen Ideenbörse die Ansprechpartner der Bildungsregion noch etwas anlässlich der Osterferien in Corona-Zeiten einfallen lassen: Für alle Kindergarten- und Grundschulkinder im Landkreis ruft das Landratsamt einen Malwettbewerb aus. Unter dem Motto "Ich freue mich schon auf ..." können kleine Künstler bis Ende der Osterferien (20. April) ihre Bilder an die Bildungsregion schicken. Gesucht werden bunte Kreationen und tolle Bilder, die zeigen, worauf sich die kleinen Landkreisbürger schon so richtig freuen, wen wieder alles "normal" läuft. Die drei besten Kunstwerke werden Ende April von einer Jury gekürt und gewinnen ein Überraschungspaket für den Sommer im Landkreis Haßberge.

"Wir freuen uns schon jetzt auf viele bunte Bilder von euch und sind gespannt, welche kleinen Kunststücke in den kommenden Wochen in unserem Briefkasten landen!", sagte Landrat Wilhelm Schneider.

Ausführliche Informationen zum Malwettbewerb finden interessierte Familien auf www.bildung-digital-erleben.de/malwettbewerb/. Einsendungen per Post sind bis 20. April an Landratsamt Haßberge, Stichwort "Malwettbewerb", Am Herrenhof 1, 97437 Haßfurt, zu richten.red