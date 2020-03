Alles war so schön durchgerechnet, und jetzt? Beate R. (Name von der Redaktion geändert) sitzt abends am Küchentisch und hat die Zahlen vor sich liegen. Die Raten für das Haus, die Kosten für Strom und Heizung, Kleidung, Essen ... Die junge Familie hatte sich so schön eingerichtet, doch das Corona-...