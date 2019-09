"Was wäre ein Komponist ohne sein Orchester? Klanglos! Was wäre meine Arbeit der letzten fünf Jahre ohne die vielen Künstlerinnen und Künstler, Referenten, Musiker, Akteure und Förderer der Kunstszene? Es wäre schlicht nicht möglich gewesen, die Kunst und Kultur unseres Landkreises auf so ein Niveau zu heben und zu präsentieren. Wir haben uns nicht zuletzt durch den Kunstpreis Beachtung und Anerkennung sowie Bewunderer weit über den Landkreis hinaus erarbeiten können. Viele Künstler aus anderen Landkreisen beneiden uns um dieses Angebot." Dies betonte Renate Ortloff, die Kulturbeauftragte und Projektleiterin bei der Eröffnungsfeier zum "Kunststück 2019/2020" vor vielen Gästen im Schloss Weißenbrunn.

Erfreut über die Präsenz

Die Schlossbesitzer Pia Praetorius und Wolfgang Kropp freuten sich über das große Interesse und bezeichneten es als besondere Freude, den Startschuss für die neue Saison des "Kunststücks" auf ihrem Schlossareal geben zu dürfen. Sie unterstützten dies auch mit einem besonderen Programm.

Die Kulturbeauftragte des Landkreises Haßberge, Renate Ortloff, hielt ihrerseits den Ort mit seinem herrlichen Ambiente wie geschaffen, um das "Kunststück" unter dem Motto "Wasser bewegt Kunst und Kultur" zu eröffnen. Für das heutige Fest verbänden sich Bildende und Musische Kunst zu gleichen Teilen, erklärte sie, denn fünf Künstler, alles Preisträger des "Kunststücks" stellten nur für diese Eröffnungsfeier ihre Werke aus. Renate Ortloff freute sich außerdem über die Schöpfung von Pia Praetorius, die ein Konzert so gestaltete, dass dass Wasser und Musik miteinander harmonisieren."

Auch der heuer ausgeschriebene Kunstpreis steht unter dem Oberbegriff "Wasser". Dieses zentrale Element des Lebens gewinne immer mehr an existenzieller Bedeutung. Verunreinigungen, bewusst oder achtlos entsorgter Alltagsmüll, maßlose Verschwendung schwächten den Kreislauf des Ökosystems. Hinzu kämen Klimawandel und Privatisierung des Allgemeinguts

"Um unseren Umgang, auch im Kleinen, mit diesem Gut zu sensibilisieren, wurden Kunstschaffende aufgerufen, sich bei der Bewerbung um den Kunstpreis kritisch mit dem Thema auseinanderzusetzen und die Problematiken sowie Auswirkungen sichtbar zu machen. Wir dürfen auf die Arbeiten gespannt sein!"

Hochkarätiges Angebot

Renate Ortloff fuhr fort, das "Kunststück" habe sich in den vergangenen fünf Jahren immer wieder neu erfunden. "Auf das neue Kunststück sind wir, die Künstler und ich, besonders stolz. Es zeigt auch in Abschnitten in hochkarätiges künstlerisches Angebot."

"Musik ist Poesie der Luft" zitierte Renate Ortloff dann Jean Paul und verwies damit auf die Poesie aus der Wasserorgel von Musiker Justus Willberg. Die Wasserorgel ist einem Vorbild aus dem dritten Jahrhundert nachgebaut und erzeugt nur Töne, wenn zwei Helfer Luft in einen Wasserbehälter pumpten.

Kunsthistoriker Matthias Liebel, Mitglied der Jury 2018 und 2020, sprach dann von einem hohen künstlerischen Niveau, das sich bisher beim Kunstpreis zeigte. Die Beiträge, die für den Wettbewerb eingereicht werden, sind von Ende Februar bis Ende März im Schloss Oberschwappach zu sehen.

Die Arbeiten der Preisträger vergangener Wettbewerbe stellte Matthias Liebel vor. Hans Doppel aus Haßfurt, Publikumspreisträger 2018, zeigte seine Installation aus zwölf korrodierten Eisenblechen, die "das Wachstum und den Zerfall allen irdischen Seins" thematisierten. "So ist die Installation Bewegung nicht nur ein Memento Mori im Sinne des Gewahrwerdens, dass alles auf dieser Welt vergänglich ist, sondern sie versinnbildlicht mit den letzten aufstrebenden Platten zugleich die Hoffnung darauf, dass jedem Ende ein Neuanfang innewohnt, die Hoffnung - wenn Sie so wollen - auf ein Leben nach dem Tod."

Jannina Hector (Hofheim) zeigte ihr Werk, das den Sonderpreis des Landkreises 2016 erhielt: die "Papiretten", Objekte aus Papier, Draht und Holz. Da sie luftfeuchtigkeitsempfindlich sind, waren sie im Schloss platziert. Dort zeigten sie auch "wie harmonisch sich traditionelle Bauformen und zeitgenössische Kunst - wenn sie gut gemacht ist, zusammenfügen."

Gesellschaftskritik

Auf große Aufmerksamkeit stießen auch die originellen Holzskulpturen von Peter Picciani (Publikumspreis 2016). Seine Schnitzfiguren konzentrieren sich so sehr auf ihr Handy, "dass sie alles um sich herum zu vergessen scheinen. Manchmal haben sie sich mit einem Kapuzenpulli bewusst von ihrer Umwelt abgeschottet, unnahbar und so, als befänden sie sich in einer anderen Welt." Liebel fand: "Es ist grotesk: Ein Medium, das ursprünglich zum dialogischen Miteinander und zur Kommunikation gedacht war, zum Telefonieren, entwickelt sich mehr und mehr zum Instrument des Schweigens und der sozialen Isolation. Aus dem Fenstergucker der Renaissance ist bei Picciani der Wischkastengucker geworden." Weitere Ausstellungstücke stellten Gabi Weinkauf aus Güntersleben ("Abschied einer jungen Frau von ihrer Kindheit") und Gerd Kanz (fluoreszentes Plexiglas in zehn hintereinander gestaffelten roten Platten, die eine Libelle zeigen, deren Erscheinung sich je nach Lichteinfall und Blickwinkel permanent verändert).

In der Konzert-Scheune war dann unter der Leitung von Pia Praetorius das Konzert "Wasser.Musik" zu hören mit Werken italienischer, deutscher und englischer Komponisten mit dem Vokal-Ensemble "schola cantorum nürnberg", das mit renommierten Instrumentalisten für Flöte, Gambe, Harfe und Laute auftrat.