Kunststoff-Zentrum kommt nach Haßfurt

Gute Nachrichten für den Landkreis Haßberge und die Stadt Haßfurt hat Landrat Wilhelm Schneider im Gepäck. Landtagsabgeordneter Steffen Vogel hatte nochmals einen Termin in der Staatskanzlei mit Ministerpräsident Markus Söder und Wissenschaftsminister Bernd Sibler (alle CSU) in die Wege geleitet, um noch offene Fragen für die Schaffung eines Technologie-Transfer-Zentrums (TTZ) im Haßberge-Kreis zu klären.

Bei dem Termin gaben Ministerpräsident Söder und Wissenschaftsminister Sibler grünes Licht für die Errichtung eines TTZ in Haßfurt ab dem Jahr 2021/2022, nachdem die Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt die Errichtung eines solchen TTZ mit dem Schwerpunkt "Smart Polymere Pipe Solutions" als fachlich sinnvoll eingestuft und sich bereiterklärt hat, ein solches Technologie-Transfer-Zentrum zu betreiben. Das bestätigten die Bayerische Staatskanzlei in München und das Landratsamt Haßberge am Dienstag in Mitteilungen an die Medien. Söder und Sibler sagten Wilhelm Schneider und Steffen Vogel zu, dass die Anschubfinanzierung in Höhe von rund sechs Millionen Euro steht.

Ministerpräsident Markus Söder spricht von einem "Hotspot für modernste Technologie. Das Technologie-Transfer-Zentrum Haßfurt kommt. Entwicklung und Anwendung intelligenter Polymere gehen hier Hand in Hand. Der Freistaat ermöglicht den Launch mit sechs Millionen Euro für Technik und Personal. Das ist ein wuchtiger Aufschlag für den Landkreis Haßberge und ganz Unterfranken."

Wissenschaftsminister Bernd Sibler: "Mit dem neuen Technologietransferzentrum in Haßfurt stärken wir Wissenschaft und Wirtschaft in Unterfranken. Wenn Entwicklung und Anwendung Hand in Hand gehen, entstehen wertvolle und unmittelbare Synergieeffekte. Davon profitieren alle Beteiligten von der Hochschule über die Kommunen bis zu den Unternehmen. So entsteht Innovation, so gestalten wir Fortschritt, so sichern wir Arbeitsplätze vor Ort. So bringen wir den Wissenschafts- und Technologiestandort Bayern weiter voran."

Landrat Wilhelm Schneider zeigte sich hocherfreut, dass die Initiative zur Errichtung eines TTZ in Haßfurt erfolgreich war und der Landkreis damit Hochschulstandort wird. Für Schneider ist dies ein wichtiger Baustein, um hoch qualifizierte junge Menschen in den Landkreis zu bringen, aber auch um die bestehenden Arbeitsplätze in der Region zu halten. Die Wellrohrindustrie ist laut Schneider eine wichtige Stütze für die wirtschaftliche Entwicklung im Landkreis.

Landrat Wilhelm Schneider dankte dem Ministerpräsidenten Markus Söder und Wissenschaftsminister Bernd Sibler für die starke Unterstützung des Landkreises Haßberge. "Die Staatsregierung redet nicht nur von der Stärkung des ländlichen Raumes, sondern handelt auch, wie man an der Behördenverlagerung nach Ebern und nun bei der Schaffung des TTZ in Haßfurt klar erkennen kann", so Landrat Wilhelm Schneider. Schneider und Steffen Vogel dankten in diesem Zusammenhang auch dem Bad Neustadter Landtagsabgeordneten Gerald Pittner (Freie Wähler), der die Maßnahme im Haushaltsausschuss unterstützt hat.

Das TTZ soll sich der angewandten Forschung und Entwicklung von Kunststoffen mit starkem Fokus auf Wellrohre widmen. Für die enge Zusammenarbeit mit entsprechenden Unternehmen bieten sich dafür im Landkreis Haßberge sehr gute Rahmenbedingungen: Wichtige Unternehmen in der Region stellen das vielfältig einsetzbare Material für einen internationalen Markt her. Die wissenschaftliche Begleitung liegt bei der Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt, bei der das neue TTZ angesiedelt sein wird. Als eine von wenigen Hochschulen in Deutschland bietet sie Studiengänge sowohl zu Kunststoff- als auch zu Elastomertechnik an. Daher soll auch die Kautschukextrusion ein Thema des TTZ "Smart Polymere Pipe Solutions" sein. Mit diesen Schwerpunkten ergänzt es die angewandte Forschung und Entwicklung am Kunststoffcampus Weißenburg und eröffnet gewinnbringende Möglichkeiten zur Kooperation.

Einen entscheidenden Beitrag für die Realisierung des TTZ leisten zudem die Kommunen: Die Stadt Haßfurt und der Landkreis Haßberge stellen die Räumlichkeiten zur Verfügung und finanzieren - zusammen mit regionalen Unternehmen - eine Stiftungsprofessur. Die Anschubfinanzierung durch den Freistaat umfasst die technische Ausstattung sowie die Personalkosten.