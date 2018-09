Unterfranken: Frau liegt tot im Campingbus - Ursache steht fest, Identität weiter unklar

Frauenleiche in Campingbus gefunden: Weiterhin mysteriös bleibt der Fund einer toten Frau im Königsberger Stadtteil Unfinden (Landkreis Haßberge). Am Donnerstag konnte die Polizei die Todesursache feststellen, unklar ist die Identität der Toten .

Gegen 16 Uhr am Mittwoch (29. August 2018) bemerkten Anwohner die leblose Person, die sich in einem am Fahrbahnrand abgestellten Campingbus mit einem Kennzeichen aus einem Nachbarlandkreis befand, und verständigten den Notruf. Eine hinzugezogene Notärztin konnte nur noch den Tod der Frau mittleren Alters, deren Identität bislang nicht zweifelsfrei geklärt werden konnte, feststellen.

Königsberg: Anwohner bemerkten die leblose Frau in Campingbus

Daraufhin nahm der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizei Schweinfurt die Ermittlungen auf. Auch eine Rechtsmedizinerin wurde hinzugezogen. Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Schweinfurt machte sich noch am Nachmittag vor Ort ein Bild von der Situation.

Die Obduktion des Leichnams war dann am Donnerstagnachmittag abgeschlossen, wie das Polizeipräsidium Unterfranken mitteilte. Polizeihauptmeister Philipp Hümmer von der Pressestelle erklärte, dass die Obduktion ergeben habe, "dass man von einer natürlichen Todesursache ausgehen kann"- ein Gewaltverbrechen wird demnach ausgeschlossen.

Leichenfund im Kreis Haßberge: Todesursache steht fest - Identität der Toten nicht geklärt

Demnach ist die Frau aufgrund gesundheitlicher Probleme gestorben, ein Fremdverschulden oder ein Suizid könne ausgeschlossen werden. Einzig die Identität der Toten konnte noch nicht "zu 100 Prozent" geklärt werden, wie Hümmer sagte. Diese Ermittlungen können laut Polizei voraussichtlich zeitnah abgeschlossen werden.

Im August gab es in der Region bereits mehrere Leichenfunde. Am Dienstag hatte ein Student gestanden, seinen Kommilitonen zerstückelt und in die Saale bei Jena geworfen zu haben. Erst Mitte August wurde eine Leiche mitten in Nürnberg entdeckt.